Bliski Wschód
Bliski Wschód

Wrze na Bliskim Wschodzie. Zamykają ambasady, wystosowano pilny apel

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

Aktualizacja

Stany Zjednoczone w odpowiedzi na rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie nakazały personelowi placówek dyplomatycznych oraz ich rodzinom opuszczenie kilku krajów regionu. Po ataku drona nie działa m.in. ambasada w Arabii Saudyjskiej. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział kroki odwetowe.

USA zamykają placówki dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie. Na zdj. ambasada tego kraju w Rijadzie
USA zamykają placówki dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie. Na zdj. ambasada tego kraju w Rijadzie-AFP

W skrócie

  • USA nakazały personelowi swoich placówek dyplomatycznych oraz ich rodzinom opuszczenie kilku krajów Bliskiego Wschodu po rosnących napięciach w regionie.
  • Po ataku drona zamknięto ambasadę USA w Arabii Saudyjskiej, gdzie wybuchł niewielki pożar. Nie ma informacji o ofiarach.
  • Ambasady USA w regionie zostały zamknięte lub działają w ograniczonym zakresie, a amerykańskim obywatelom w Izraelu i Arabii Saudyjskiej zalecono ostrożność i pozostanie na miejscu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Stany Zjednoczone nakazały swojemu personelowi oraz ich rodzinom opuszczenie Kataru, Kuwejtu, Bahrajnu, IrakuJordanii. Apel wystosowano do osób, które stanowią personel administracyjny. Zamkniętych zostało także kilka placówek dyplomatycznych.

Ambasada USA w Arabii Saudyjskiej została zamknięta we wtorek po ataku bezzałogowca. Na terenie kompleksu wybuchł niewielki pożar. Do tej pory nie ma informacji o ewentualnych ofiarach.

Prezydent Donald Trump zapowiedział, że "wkrótce się okaże, jaki będzie odwet USA za atak na amerykańską ambasadę i poległych żołnierzy". Przypomnijmy, w wyniku zmasowanego ataku na Iran zmarło kilku wojskowych z USA.

W ostatnich komunikatach zalecano, aby Amerykanie przebywający w Dżuddzie, Rijadzie i Dhahran pozostali na miejscu i nie przemieszczali się.

Zobacz również:

Donald Trump zapowiedział odwet po ataku na ambasadę USA w Rijadzie
Bliski Wschód

Trafiono ambasadę USA w Rijadzie. Donald Trump zapowiedział odwet

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    Wojna na Bliskim Wschodzie. USA zamyka ambasady, daje wytyczne dla obywateli

    Ambasada USA w Kuwejcie ogłosiła, że będzie zamknięta do odwołania, a wszystkie regularne i pilne wizyty konsularne zostały odwołane.

    W Izraelu ambasada USA oświadczyła, że nie jest w stanie ewakuować ani bezpośrednio wspierać Amerykanów chcących opuścić kraj. Doradziła opracowanie własnych planów bezpieczeństwa. Zalecono jednak, aby ci, którzy chcą opuścić Izrael, zrobili to przez Egipt.

    W obliczu eskalacji napięć między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem w amerykańskich placówkach dyplomatycznych zaostrzono środki bezpieczeństwa, m.in. ograniczono personelowi możliwość odbywania niepotrzebnych podróży do obiektów wojskowych.

    Źródło: Reuters

    Zobacz również:

    Dym unoszący się w okolicy ambasady USA w Kuwejcie
    Bliski Wschód

    Atak na amerykańską ambasadę w Kuwejcie. Kłęby dymu nad miastem

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz
    Minister energii: Nie ma ryzyka, że zabraknie nam paliwaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze