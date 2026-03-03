Wrze na Bliskim Wschodzie. Zamykają ambasady, wystosowano pilny apel
Stany Zjednoczone w odpowiedzi na rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie nakazały personelowi placówek dyplomatycznych oraz ich rodzinom opuszczenie kilku krajów regionu. Po ataku drona nie działa m.in. ambasada w Arabii Saudyjskiej. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział kroki odwetowe.
W skrócie
- USA nakazały personelowi swoich placówek dyplomatycznych oraz ich rodzinom opuszczenie kilku krajów Bliskiego Wschodu po rosnących napięciach w regionie.
- Po ataku drona zamknięto ambasadę USA w Arabii Saudyjskiej, gdzie wybuchł niewielki pożar. Nie ma informacji o ofiarach.
- Ambasady USA w regionie zostały zamknięte lub działają w ograniczonym zakresie, a amerykańskim obywatelom w Izraelu i Arabii Saudyjskiej zalecono ostrożność i pozostanie na miejscu.
Stany Zjednoczone nakazały swojemu personelowi oraz ich rodzinom opuszczenie Kataru, Kuwejtu, Bahrajnu, Iraku i Jordanii. Apel wystosowano do osób, które stanowią personel administracyjny. Zamkniętych zostało także kilka placówek dyplomatycznych.
Ambasada USA w Arabii Saudyjskiej została zamknięta we wtorek po ataku bezzałogowca. Na terenie kompleksu wybuchł niewielki pożar. Do tej pory nie ma informacji o ewentualnych ofiarach.
Prezydent Donald Trump zapowiedział, że "wkrótce się okaże, jaki będzie odwet USA za atak na amerykańską ambasadę i poległych żołnierzy". Przypomnijmy, w wyniku zmasowanego ataku na Iran zmarło kilku wojskowych z USA.
W ostatnich komunikatach zalecano, aby Amerykanie przebywający w Dżuddzie, Rijadzie i Dhahran pozostali na miejscu i nie przemieszczali się.
Wojna na Bliskim Wschodzie. USA zamyka ambasady, daje wytyczne dla obywateli
Ambasada USA w Kuwejcie ogłosiła, że będzie zamknięta do odwołania, a wszystkie regularne i pilne wizyty konsularne zostały odwołane.
W Izraelu ambasada USA oświadczyła, że nie jest w stanie ewakuować ani bezpośrednio wspierać Amerykanów chcących opuścić kraj. Doradziła opracowanie własnych planów bezpieczeństwa. Zalecono jednak, aby ci, którzy chcą opuścić Izrael, zrobili to przez Egipt.
W obliczu eskalacji napięć między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem w amerykańskich placówkach dyplomatycznych zaostrzono środki bezpieczeństwa, m.in. ograniczono personelowi możliwość odbywania niepotrzebnych podróży do obiektów wojskowych.
Źródło: Reuters