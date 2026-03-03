W skrócie USA nakazały personelowi swoich placówek dyplomatycznych oraz ich rodzinom opuszczenie kilku krajów Bliskiego Wschodu po rosnących napięciach w regionie.

Po ataku drona zamknięto ambasadę USA w Arabii Saudyjskiej, gdzie wybuchł niewielki pożar. Nie ma informacji o ofiarach.

Ambasady USA w regionie zostały zamknięte lub działają w ograniczonym zakresie, a amerykańskim obywatelom w Izraelu i Arabii Saudyjskiej zalecono ostrożność i pozostanie na miejscu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Stany Zjednoczone nakazały swojemu personelowi oraz ich rodzinom opuszczenie Kataru, Kuwejtu, Bahrajnu, Iraku i Jordanii. Apel wystosowano do osób, które stanowią personel administracyjny. Zamkniętych zostało także kilka placówek dyplomatycznych.

Ambasada USA w Arabii Saudyjskiej została zamknięta we wtorek po ataku bezzałogowca. Na terenie kompleksu wybuchł niewielki pożar. Do tej pory nie ma informacji o ewentualnych ofiarach.

Prezydent Donald Trump zapowiedział, że "wkrótce się okaże, jaki będzie odwet USA za atak na amerykańską ambasadę i poległych żołnierzy". Przypomnijmy, w wyniku zmasowanego ataku na Iran zmarło kilku wojskowych z USA.

W ostatnich komunikatach zalecano, aby Amerykanie przebywający w Dżuddzie, Rijadzie i Dhahran pozostali na miejscu i nie przemieszczali się.

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA zamyka ambasady, daje wytyczne dla obywateli

Ambasada USA w Kuwejcie ogłosiła, że będzie zamknięta do odwołania, a wszystkie regularne i pilne wizyty konsularne zostały odwołane.

W Izraelu ambasada USA oświadczyła, że nie jest w stanie ewakuować ani bezpośrednio wspierać Amerykanów chcących opuścić kraj. Doradziła opracowanie własnych planów bezpieczeństwa. Zalecono jednak, aby ci, którzy chcą opuścić Izrael, zrobili to przez Egipt.

W obliczu eskalacji napięć między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem w amerykańskich placówkach dyplomatycznych zaostrzono środki bezpieczeństwa, m.in. ograniczono personelowi możliwość odbywania niepotrzebnych podróży do obiektów wojskowych.

Źródło: Reuters

Minister energii: Nie ma ryzyka, że zabraknie nam paliwa Polsat News Polsat News