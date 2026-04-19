Wrze na Bliskim Wschodzie. Media: Iran odmawia udziału w negocjacjach
Iran odmawia wzięćia udziału w drugiej turze rozmów negocjacyjnych - donosi irańska agenccja informacyjna IRNA. Wcześniej w niedzielę Donald Trump zapowiedział, że w poniedziałek w Pakistanie dojdzie do kolejncyh rozmów na temat zakończenia działań zbrojnych.
Informacja o odmowie udziału Iranu w drugiej turze negocjacji z USA pojawiła się w niedzielę tyż przed godziną 19 czasu polskiego.
"Iran odmawia wzięćia udziału w drugiej turze rozmów negocjacyjnych" - wskazano w depeszy agencji IRNA.
Wcześniej w niedzielę Donald Trump zapowiedział, że najpewniej w poniedziałek wieczorem ma dość do drugiej tury rozmów w Islamabadzie. Przypomnojmy, Pakistan pełni rolę mediatora pomiędzy Iranem a USA i Izraelem.
