W skrócie Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu została przetransportowana do Polski przez Siły Powietrzne, obejmując 109 osób.

Ewakuacja została zrealizowana dzięki współpracy Wojska Polskiego, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, premiera, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Polacy przylecieli do Polski dwoma samolotami Sił Powietrznych po podróży przez Dubaj i Maskat, a całość odbyła się pod opieką pracowników polskich ambasad oraz przy wsparciu władz ZEA i Omanu.

"Po godz. 3.00 samoloty B737 Sił Powietrznych RP bezpiecznie przetransportowały do kraju 109 osób. Działalność Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód koordynowało Dowództwo Operacyjne RSZ, a siły i środki wydzieliło Dowództwo Generalne RSZ" - podało DORSZ na portalu X.

Polacy ewakuowani z Bliskiego Wschodu. Samoloty wylądował w Warszawie

"Wojsko Polskie po raz kolejny potwierdziło swój profesjonalizm i gotowość do niesienia pomocy obywatelom" - napisano.

Wojskowy transport Polaków. MSZ podało komunikat

"Witamy z powrotem na polskiej ziemi" - napisało w komunikacie na platformie X Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Resort sprecyzował, że Polacy "wyruszyli wczoraj o 5:40, a przylecieli dziś po 3:00. Z Dubaju przejechali autokarami do Maskatu w Omanie, skąd w ramach transportu medycznego wrócili dwoma samolotami Sił Powietrznych".

"Wszystko odbyło się pod niezawodną opieką pracowników polskich placówek Ambasady RP w Abu Zabi i Ambasadzie RP w Rijadzie, przy wsparciu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz władz ZEA i Omanu. Dziękujemy!" - napisało MSZ.

W środę premier Donald Tusk poinformował o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków. Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działaniach ewakuacji polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

