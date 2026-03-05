!criticalCSS &&
Wojsko pomoże w ewakuacji Polaków. Nowy komunikat rzecznika MSZ

Monika Bortnowska
Patryk Idziak

Monika Bortnowska, Patryk Idziak

Aktualizacja

Samoloty polskich Sił Powietrznych wystartowały, aby pomóc w ewakuacji Polaków z regionu Bliskiego Wschodu - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Zgodnie z postanowieniem prezydenta Karola Nawrockiego od 5 do 31 marca 2026 r. do 150 żołnierzy może zostać zaangażowanych w akcję. Granicę Omanu przekroczyła już grupa Polaków, którzy wrócą do kraju specjalnym lotem medycznym.

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Granicę Omanu przekroczyła już grupa podróżnych
Trzy autokary z Polakami przekroczyły granicę ZEA z OmanemX / @RzecznikMSZmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Samoloty polskich Sił Powietrznych rozpoczęły działania mające wesprzeć ewakuację obywateli polskich z Bliskiego Wschodu.
  • Trzy autokary wiozące Polaków z Dubaju przekroczyły granicę ZEA z Omanem. Wkrótce wylecą do Warszawy.
  • Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie umożliwiające zaangażowanie do 150 żołnierzy w działania ewakuacyjne od 5 do 31 marca 2026 roku.
  • Działania są realizowane w koordynacji z państwowymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz w związku z atakiem USA i Izraela na Iran i odwetowymi działaniami Teheranu.
"Rozpoczynają się działania w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód. Samoloty Sił Powietrznych wystartowały z Polski, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z rejonu Bliskiego Wschodu" - poinformowało na platformie X Dowództwo Operacyjne RSZ (DORSZ).

Jak podkreślono, wojsko jest gotowe nieść pomoc swoim obywatelom "zawsze tam, gdzie jest potrzebna".

Ewakuacja Polaków. Komunikat rzecznika MSZ

"Polacy z regionu wracają do kraju wznawianymi połączeniami lotniczymi. Jest jednak grupa naszych obywateli wymagająca szczególnego wsparcia" - skomentował komunikat rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Wyjaśnił, że "spośród ok. 10 tys. naszych rodaków przebywających w ZEA i Omanie służba konsularna zidentyfikowała ponad 100 osób, które powinny wrócić specjalnym lotem medycznym przy wsparciu Wojska Polskiego". "Do zobaczenia w domu. Bezpiecznej podróży" - podsumował.

Rzecznik MSZ dodał w kolejnym wpisie, że w czwartek, że "o 5.40 czasu lokalnego z Dubaju wyruszyły trzy autokary z naszymi obywatelami, którzy wrócą do kraju specjalnym lotem medycznym".

"Pod opieką polskiej służby konsularnej bezpiecznie przekroczyli granicę Zjednoczonych Emiratów Arabskich i są już w Omanie. Wkrótce przy wsparciu Wojska Polskiego wyruszą w dalszą drogę do domu" - napisał.

Po informacji o wysłaniu samolotów osobisty wpis na platformie X zamieścił także były szef CBA Paweł Wojtunik.

"Moja córka pracuje i mieszka w jednym z Emiratów. Jest tam teraz sama. Oczywiście nie jest jej łatwo, a my martwimy się o nią. Ale nie publikuje dramatycznych relacji, nie psioczy na rząd i nie oczekuje ewakuacji. Stosuje się do zaleceń władz. Po prostu jest dojrzała i dorosła" - napisał.

    Polska wysyła samoloty do ewakuacji na Bliskim Wschodzie

    W środę minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki informował, że samoloty wojskowe wylecą w czwartek rano do Omanu.

    "Wojsko Polskie jest gotowe do ewakuacji naszych rodaków z Bliskiego Wschodu. Jutro rano dwa samoloty specjalne Boeing 737 z wojskową załogą rozpoczną misję ewakuacyjną. Do ewakuacji MSZ zgłosił w pierwszej kolejności ponad 100 osób, które potrzebują wsparcia medycznego" - napisał z kolei w środę na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

    Premier Donald Tusk poinformował o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków. Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działaniach ewakuacji polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

    Zgodnie z postanowieniem kontyngent uzyskał możliwość realizacji zadań do 31 marca 2026 r. - poinformowało DORSZ.

      Polscy żołnierze w akcji na Bliskim Wschodzie

      "Może zostać zaangażowanych do 150 żołnierzy i pracowników w działania związane z ewakuacją obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z rejonu Bliskiego Wschodu, w szczególności osób wymagających wsparcia medycznego, z wykorzystaniem wojskowych statków powietrznych" - dodano w komunikacie.

      Działania realizowane są we współpracy z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli Polski, w tym Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, kancelarią premiera, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Obrony Narodowej. Koordynacją zajmuje się Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

      Bliski Wschód. Atak USA i Izraela na Iran, trwa wymiana ognia

      Atak USA i Izraela na Iran nastąpił w sobotę, 28 lutego. Zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei oraz inni wysocy rangą przedstawiciele władz.

      Teheran prowadzi działania odwetowe, atakując siły amerykańskie i izraelskie w krajach Bliskiego Wschodu.

