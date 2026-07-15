W skrócie Siły irańskie wystrzeliły dziesiątki pocisków i dronów w kierunku sąsiednich państw Zatoki, a w wyniku ataków trafiono siedem statków.

Amerykańska marynarka wojenna wznowiła blokadę statków zmierzających do oraz z irańskich portów, a prezydent Donald Trump wycofał się z zapowiedzi pobierania opłaty za tranzyt cieśniną Ormuz.

Administracja Trumpa nałożyła sankcje na irańskiego magnata naftowego oraz ponad 50 powiązanych z nim osób, podmiotów i statków, a także groziła atakami na elektrownie i mosty Iranu.

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Brad Cooper w oświadczeniu opublikowanym we wtorek wieczorem przez CENTCOM dodał, że "siły irańskie wystrzeliły także dziesiątki pocisków i dronów w kierunku sąsiednich państw Zatoki". "Siły USA rozliczają Iran z nieuzasadnionej agresji, która wciąż zagraża życiu niewinnych" - stwierdził.

Cooper nie podał dokładnej liczby ofiar irańskich ataków, poza tym, że trafione zostało siedem statków.

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Oświadczenie ukazało się wkrótce po tym, jak amerykańska marynarka wojenna wznowiła blokadę statków płynących do i z irańskich portów. Decyzję zapowiedział dzień wcześniej prezydent Donald Trump, deklarując, że USA będą "strażnikiem" cieśniny Ormuz.

Trump wycofał się jednocześnie z pomysłu pobierania od armatorów opłaty w wysokości 20 proc. wartości ładunku za tranzyt cieśniną, zapowiadając w zamian umowy handlowe i inwestycyjne z państwami arabskimi Zatoki.

Do wymiany ciosów dochodzi mimo trwających rozmów pokojowych. Głównym punktem zapalnym pozostaje cieśnina Ormuz. Iran żąda, by statki płynęły przez nią wyznaczonym korytarzem wzdłuż irańskiego wybrzeża i uzyskiwały zgodę władz w Teheranie.

W poniedziałek irańskie pociski manewrujące trafiły dwa tankowce w południowym torze wodnym cieśniny, według resortu obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich zginął jeden marynarz, a ośmiu zostało rannych. CENTCOM odpowiedział serią uderzeń m.in. na stanowiska rakiet i dronów oraz rejony portów Bandar Abbas i Buszehr, po raz pierwszy używając bojowo morskich dronów.

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Administracja Trumpa zaostrzyła też we wtorek presję finansową na Iran, obejmując we wtorek sankcjami irańskiego magnata naftowego oraz ponad 50 powiązanych z nim osób, podmiotów i statków

Siły USA rozpoczęły we wtorek kolejną falę ataków, a prezydent Donald Trump zapowiedział, że uderzenia będą kontynuowane do czasu zawarcia porozumienia przez Iran.

Prezydent USA ponownie przy tym zagroził atakami na elektrownie i mosty Iranu. Ataki te miałyby rozpocząć się w przyszłym tygodniu.





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