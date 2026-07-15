Bliski Wschód
Bliski Wschód

Wojsko o "celowych atakach" Teheranu. "Siły USA rozliczają Iran"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

"Iran w ciągu ostatnich siedmiu dni umyślnie brał na cel cywilów w regionie, atakując siedem statków handlowych" - oświadczył szef Centralnego Dowództwa USA admirał Brad Cooper. Jak dodał, w wyniku uderzeń zginęło lub zostało poszkodowanych blisko tuzin członków załóg. Cooper zaznaczył, że "USA rozliczają Iran" z aktów agresji. Oświadczenie pojawiło się w momencie eskalacji w regionie.

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Wojskowy śmigłowiec transportowy nad pokładem lotniskowca na morzu, zdjęcie ilustracyjne.
Wojsko USA: W ciągu tygodnia Iran zaatakował siedem statków cywilnych, zdj. ilustracyjneX/ CENTCOMmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Siły irańskie wystrzeliły dziesiątki pocisków i dronów w kierunku sąsiednich państw Zatoki, a w wyniku ataków trafiono siedem statków.
  • Amerykańska marynarka wojenna wznowiła blokadę statków zmierzających do oraz z irańskich portów, a prezydent Donald Trump wycofał się z zapowiedzi pobierania opłaty za tranzyt cieśniną Ormuz.
  • Administracja Trumpa nałożyła sankcje na irańskiego magnata naftowego oraz ponad 50 powiązanych z nim osób, podmiotów i statków, a także groziła atakami na elektrownie i mosty Iranu.
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Brad Cooper w oświadczeniu opublikowanym we wtorek wieczorem przez CENTCOM dodał, że "siły irańskie wystrzeliły także dziesiątki pocisków i dronów w kierunku sąsiednich państw Zatoki". "Siły USA rozliczają Iran z nieuzasadnionej agresji, która wciąż zagraża życiu niewinnych" - stwierdził.

Cooper nie podał dokładnej liczby ofiar irańskich ataków, poza tym, że trafione zostało siedem statków.

Wrze na Bliskim Wschodzie. Seria wzajemnych ataków USA i Iranu

Oświadczenie ukazało się wkrótce po tym, jak amerykańska marynarka wojenna wznowiła blokadę statków płynących do i z irańskich portów. Decyzję zapowiedział dzień wcześniej prezydent Donald Trump, deklarując, że USA będą "strażnikiem" cieśniny Ormuz.

Trump wycofał się jednocześnie z pomysłu pobierania od armatorów opłaty w wysokości 20 proc. wartości ładunku za tranzyt cieśniną, zapowiadając w zamian umowy handlowe i inwestycyjne z państwami arabskimi Zatoki.

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Kolejna wymiana ciosów. Teheran uderza w Kuwejt, USA rozpoczynają serię ataków

Michał Blus
Michał Blus

Do wymiany ciosów dochodzi mimo trwających rozmów pokojowych. Głównym punktem zapalnym pozostaje cieśnina Ormuz. Iran żąda, by statki płynęły przez nią wyznaczonym korytarzem wzdłuż irańskiego wybrzeża i uzyskiwały zgodę władz w Teheranie.

W poniedziałek irańskie pociski manewrujące trafiły dwa tankowce w południowym torze wodnym cieśniny, według resortu obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich zginął jeden marynarz, a ośmiu zostało rannych. CENTCOM odpowiedział serią uderzeń m.in. na stanowiska rakiet i dronów oraz rejony portów Bandar Abbas i Buszehr, po raz pierwszy używając bojowo morskich dronów.

USA-Iran. Trump grozi uderzeniami na elektrownie

Administracja Trumpa zaostrzyła też we wtorek presję finansową na Iran, obejmując we wtorek sankcjami irańskiego magnata naftowego oraz ponad 50 powiązanych z nim osób, podmiotów i statków

Siły USA rozpoczęły we wtorek kolejną falę ataków, a prezydent Donald Trump zapowiedział, że uderzenia będą kontynuowane do czasu zawarcia porozumienia przez Iran.

Prezydent USA ponownie przy tym zagroził atakami na elektrownie i mosty Iranu. Ataki te miałyby rozpocząć się w przyszłym tygodniu.

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