Bliski Wschód

"Wojsko jest po naszej stronie". Syn szacha idzie po władzę w Iranie

Oprac.: Dorota Hilger

- Ja kieruję tymi przemianami. Mam poparcie milionów Irańczyków. Mam ludzi wewnątrz kraju, którzy się przyłączają - stwierdził w wywiadzie dla Fox News Reza Pahlawi. Jak zadeklarował, "wojsko stanie po jego stronie". Rzeczywiste poparcie w kraju dla syna ostatniego szacha Iranu, promowanego przez środowiska polityczne w USA i Izraelu, jest oceniane jako ograniczone.

Mężczyzna w bogato zdobionym mundurze siedzący na ozdobnym krześle, w tle tłum ludzi z irańskimi flagami, wyraźnie widoczne patriotyczne oraz historyczne akcenty.
Atak na Iran. Reza Pahlawi chce przejąć władzę po śmierci ChameneiegoWikimedia.commons / BRENDAN SMIALOWSKIAFP

W skrócie

  • W amerykańsko-izraelskich nalotach na Iran zginął ajatollah Ali Chamenei oraz jego współpracownicy.
  • Reza Pahlawi zadeklarował kierowanie przemianami w Iranie, mając poparcie części Irańczyków i wsparcie wojska.
  • Rzeczywiste poparcie Pahlawiego w Iranie pozostaje ograniczone i trudne do oszacowania.
W sobotę rano w amerykańsko-izraelskich nalotach na Iran zginął najwyższy przywódca tego kraju, ajatollah Ali Chamenei. Wraz z nim zabici zostali niektórzy z jego najbliższych współpracowników.

Reza Pahlawi ocenił w tym kontekście, że nadszedł czas na "bardzo silne i stabilne przemiany".

- Ja kieruję tymi przemianami. Mam poparcie milionów Irańczyków. Mam ludzi wewnątrz kraju, którzy się przyłączają (...) wojsko stanie po naszej stronie. Mamy plan działania i plan przemian - powiedział w wywiadzie udzielonym stacji Fox News.

Atak USA i Izraela na Iran. Reza Pahlawi: Ja kieruję przemianami

Dodał, że proces ten ostatecznie doprowadzi do "demokratycznego wyniku, tak aby Irańczycy mogli wybrać swój przyszły rząd i ustrój".

    Mieszkający w USA Reza Pahlawi to syn ostatniego szacha Iranu Mohammada Rezy Pahlawiego. Jest znaną postacią w zachodnich mediach, promowaną przez środowiska polityczne w Stanach Zjednoczonych i Izraelu.

    W samym Iranie jego rzeczywiste poparcie społeczne oceniane jest jako ograniczone i trudne do wiarygodnego oszacowania z uwagi na brak niezależnych sondaży. Cieszy się sympatią części irańskiej diaspory, ale nie dysponuje własną strukturą polityczną ani udokumentowanymi powiązaniami z opozycją wewnątrz Iranu.

    Jego ojciec, Mohammad Reza Pahlawi, rządził krajem w latach 1941-1979, do obalenia przez rewolucję islamską, która wyniosła do władzy ajatollaha Rudollaha Chomeiniego, poprzednika Chameneia.

