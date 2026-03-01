"Wojsko jest po naszej stronie". Syn szacha idzie po władzę w Iranie

W skrócie W amerykańsko-izraelskich nalotach na Iran zginął ajatollah Ali Chamenei oraz jego współpracownicy.

Reza Pahlawi zadeklarował kierowanie przemianami w Iranie, mając poparcie części Irańczyków i wsparcie wojska.

Rzeczywiste poparcie Pahlawiego w Iranie pozostaje ograniczone i trudne do oszacowania.

W sobotę rano w amerykańsko-izraelskich nalotach na Iran zginął najwyższy przywódca tego kraju, ajatollah Ali Chamenei. Wraz z nim zabici zostali niektórzy z jego najbliższych współpracowników.

Reza Pahlawi ocenił w tym kontekście, że nadszedł czas na "bardzo silne i stabilne przemiany".

- Ja kieruję tymi przemianami. Mam poparcie milionów Irańczyków. Mam ludzi wewnątrz kraju, którzy się przyłączają (...) wojsko stanie po naszej stronie. Mamy plan działania i plan przemian - powiedział w wywiadzie udzielonym stacji Fox News.

Dodał, że proces ten ostatecznie doprowadzi do "demokratycznego wyniku, tak aby Irańczycy mogli wybrać swój przyszły rząd i ustrój".

Mieszkający w USA Reza Pahlawi to syn ostatniego szacha Iranu Mohammada Rezy Pahlawiego. Jest znaną postacią w zachodnich mediach, promowaną przez środowiska polityczne w Stanach Zjednoczonych i Izraelu.

W samym Iranie jego rzeczywiste poparcie społeczne oceniane jest jako ograniczone i trudne do wiarygodnego oszacowania z uwagi na brak niezależnych sondaży. Cieszy się sympatią części irańskiej diaspory, ale nie dysponuje własną strukturą polityczną ani udokumentowanymi powiązaniami z opozycją wewnątrz Iranu.

Jego ojciec, Mohammad Reza Pahlawi, rządził krajem w latach 1941-1979, do obalenia przez rewolucję islamską, która wyniosła do władzy ajatollaha Rudollaha Chomeiniego, poprzednika Chameneia.

