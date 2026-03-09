W skrócie Minister Spraw Zagranicznych Węgier wezwał UE do natychmiastowego zniesienia zakazu importu rosyjskiej ropy i gazu, wskazując na ryzyko drastycznego wzrostu cen energii w Europie po zamknięciu cieśniny Ormuz.

Między Węgrami a Ukrainą trwa spór o ropociąg Przyjaźń; Budapeszt zarzuca Kijowowi celowe wstrzymanie tranzytu ropy, a w odpowiedzi Węgry i Słowacja uwolniły rezerwy ropy i wstrzymały dostawy oleju napędowego do Ukrainy.

Według Gas Infrastructure Europe zapełnienie magazynów gazu w krajach UE jest zróżnicowane, a w Polsce wynosi 48,8 procent wobec pięcioletniej średniej na poziomie 54,6 procent.

Minister Spraw Zagranicznych Węgier w poniedziałkowym wpisie w mediach społecznościowych ocenił, że "UE powinna natychmiast znieść zakaz importu rosyjskiej ropy i gazu".

MSZ Węgier: Europa stoi w obliczu ryzyka drastycznego wzrostu cen

Péter Szijjártó argumentuje, że "w obliczu eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie i zamknięcia cieśniny Ormuz, znaczna część światowych dostaw energii jest obecnie zagrożona".

"Europa jest szczególnie narażona, ponieważ UE już zakazała importu rosyjskiej energii. Teraz konflikt na Bliskim Wschodzie ogranicza również globalne dostawy. Kiedy podaż maleje, ceny rosną. Europa stoi zatem w obliczu ryzyka drastycznego wzrostu cen" - stwierdził polityk.

Według niego utrzymanie sankcji "wyrządzi poważną szkodę Europejczykom i europejskiej gospodarce".

"Należy skupić się na ochronie interesów Europejczyków, a nie ideologii" - dodał.

Na początku marca Iran zamknął cieśninę Ormuz, jeden z najważniejszych szlaków żeglugowych na świecie. Tą strategiczną drogą morską przepływa codziennie nawet 17-20 milionów baryłek ropy. To ponad 20 proc. całego globalnego zapotrzebowania. To spowodowało gwałtowny wzrost cen tego surowca.

Zamknięcie cieśniny to odpowiedź Iranu na atak Stanów Zjednoczonych i Izraela, w wyniku którego zginął m.in. przywódca kraju ajatollah Ali Chamenei.

Spór na linii Ukraina- Węgry. W tle ropociąg Przyjaźń

Dodatkowo między Węgrami a Ukrainą od kilku tygodni trwa spór o ropociąg Przyjaźń.

Pod koniec stycznia transport rosyjskiej ropy rurociągiem, biegnącym przez terytorium Ukrainy, został wstrzymany po uszkodzeniu infrastruktury energetycznej w rosyjskim ataku.

Kijów podkreśla, że ropociąg jest remontowany, jednak Budapeszt twierdzi, że ukraińskie władze celowo wstrzymują tranzyt, a rurociąg jest w pełni operacyjny.

W ubiegłym tygodniu premier Węgier Viktor Orban opublikował zdjęcia satelitarne, które miały udowodnić, że ropociąg jest sprawy. Ukraiński minister energetyki Denys Szmyhal odpowiedział we wtorek, że uszkodzeń wyposażenia rurociągu Przyjaźń nie widać z zewnątrz.

Budapeszt zarzuca stronie ukraińskiej "energetyczny szantaż", którego celem miałoby być podwyższenie cen energii przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech i doprowadzenie do wygranej opozycyjnej partii TISZA, od miesięcy cieszącej się przewagą w niezależnych sondażach.

W reakcji na wstrzymanie dostaw ropy Węgry i Słowacja uwolniły strategiczne rezerwy tego surowca i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego do Ukrainy.

Rząd węgierski zapowiedział, że do czasu wznowienia transportu ropy będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.

Jakie zapasy gazu ziemnego ma Europa?

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 29,4 proc. wobec średniej pięcioletniej na tę porę wynoszącej 43,4 proc. W magazynach znajduje się obecnie 335,92 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 21,2 proc., a we Francji to 21,9 proc.

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 46,2 proc., w Austrii 36,0 proc., a w Hiszpanii 55,8 proc.

W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 9,4 proc.

Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 34,1 proc., a Czesi w 30,4 proc.

W Polsce w magazynach gazu jest 17,73 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 48,8 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 54,6 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

