W skrócie Sekretarz generalny ONZ ostrzegł, że konflikt na Bliskim Wschodzie osiągnął bardzo niebezpieczny poziom i wymyka się spod kontroli.

W rejonie Zatoki Perskiej trwa seria amerykańskich ataków na cele w Iranie, obejmujących obiekty wojskowe i magazyny.

Iran przeprowadza ataki na bazy USA oraz wystrzeliwuje drony w kierunku sojuszników Stanów Zjednoczonych.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał informację o zniszczeniu i uszkodzeniu sprzętu wojskowego w bazach lotniczych w Jordanii.

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Rada Bezpieczeństwa ONZ debatuje w czwartek nad sposobami zakończenia i zapobiegania konfliktom na całym świecie. W trakcie obrad sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegał przed eskalacją na Bliskim Wschodzie.

- Sytuacja wymyka się spod kontroli. Balansuje na krawędzi tego, co niewyobrażalne. Region zostaje wciągany w coraz szerszy krąg konfrontacji. Jeden kryzys rodzi kolejny. Jedna eskalacja wywołuje następną - tłumaczył.

Bliski Wschód. Seria ataków USA na Iran

Niemal od dwóch tygodni trwa seria amerykańskich uderzeń na Iran. "Była to 12. z rzędu noc ataków na to państwo" - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).

Wśród celów znalazły się te związane z irańską marynarką wojenną, magazyny i miejsca składowania rakiet, dronów, systemy rozpoznania i obrony powietrznej. Jednocześnie USA prowadzą blokadę morską przeciwnika.

Irańskie media państwowe podały, że ostatniej nocy wybuchy słychać było w Ahwazie oraz w miejscowościach nad Zatoką Omańską, w pobliżu cieśniny Ormuz. Pojawiły się też nieoficjalne doniesienia o dwóch osobach zabitych na granicy irańsko-irackiej.

Zatoka Perska. Iran uderza na bazy USA

Armia Kuwejtu poinformowała, że przechwytuje drony wystrzelone z Iranu, a sponsorowani przez to państwo jemeńscy rebelianci Huti przyznali się do ataku na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym.

Przed rozpoczęciem nocnych ataków USA szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi oświadczył, że jego kraj udzieli "potężnej i decydującej odpowiedzi". "Ci, którzy wspierają taką agresję w jakikolwiek sposób również zostaną uznani za uprawnione cele" - ostrzegł.

Z powodu wojny z Iranem oraz blokady cieśniny OrmuzArabia Saudyjska zwiększyła eksport ropy przez porty nad Morzem Czerwonym. Huti zagrozili jednak blokadą tych portów, co skłania coraz więcej załóg do omijania tego akwenu.

Jordańska armia poinformowała w środę, że siły irańskie ostrzelały kraj sześcioma pociskami rakietowymi. Obrona powietrzna zestrzeliła cztery z nich, dwa uderzyły w niezamieszkane tereny.

Bliski Wschód. Iran wziął na cel bazy lotnicze w Jordanii

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował, że celował w bazy lotnicze im. króla Faisala i księcia Hassana w Jordanii, gdzie mieszczą się hangary technicznego przygotowania myśliwców F-15 i dronów MQ-9.

"Osiem nowych dronów MQ-9 (...) zostało całkowicie zniszczonych jeszcze przed montażem", a "dwa zostały poważnie uszkodzone" - napisał w oświadczeniu IRGC.

Wojna z Iranem trwa od 28 lutego. Od samego początku Teheran w odpowiedzi na izraelsko-amerykańskie naloty atakował bazy USA w regionie.





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