W skrócie Iran stanowczo odrzucił oskarżenia o atak na południowokoreański statek HMM Namu w cieśninie Ormuz.

Korea Południowa prowadzi własne dochodzenie dotyczące incydentu, a statek zostanie odholowany i poddany inspekcji.

Trwają rozmowy pokojowe w sprawie zakończenia wojny między USA a Iranem. Równocześnie dochodzi do kolejnych incydentów z udziałem jednostek w rejonie cieśniny Ormuz.

Iran zareagował w czwartek na oskarżenia, jakoby miał zaatakować w tym tygodniu statek Korei Południowej w cieśninie Ormuz.

Ambasada Iranu w Seulu wydała oświadczenie, w którym stanowczo odrzuciła oskarżenia o atak na południowokoreańską jednostkę.

Do eksplozji i pożaru doszło na statku w poniedziałek, gdy HMM Namu, pływający pod banderą Panamy, przemierzał cieśninę. Na pokładzie znajdowało się 24 członków załogi. Nikt nie zginął.

Prezydent USA Donald Trump ocenił, że to irańskie siły miały zaatakować jednostkę, oddając w jej kierunku kilka strzałów.

W sprawie głos zabrało też MSZ Korei Południowej, które podało, że statek zostanie odholowany do portu, a następnie przeprowadzona będzie inspekcja - dopiero wtedy możliwe będzie określenie przyczyny pożaru.

Incydenty w cieśninie Ormuz oraz wymiana oskarżeń pomiędzy krajami ma miejsce w czasie, gdy USA i Iran starają się zawrzeć porozumienie kończące trwającą od 28 lutego wojnę.

Donald Trump oceniał, że możliwe jest rychłe zakończenie wojny, jeśli Iran przyjąłby amerykańską propozycję pokojową. W środę portal Axios donosił, że strony mają być o krok od podpisania porozumienia.

USA dały Teheranowi określony czas na odpowiedź w sprawie pokojowej propozycji.

Iran podkreśla, że odpowiedź przekaże, ale nie brakuje głosów, że propozycja to "lista życzeń USA", a nie porozumienie. Mówił tak m.in. irański parlamentarzysta Ebrahim Rezaei, rzecznik wpływowej komisji parlamentarnej ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego.

Pakistańskie źródła, które pośredniczą w rozmowach, donoszą, że jednostronicowe memorandum formalnie zakończyłoby konflikt i rozpoczęło dyskusję o warunkach odblokowania ruchu w cieśninie Ormuz, zniesienia sankcji USA wobec Iranu oraz teherańskiego programu nuklearnego - relacjonuje Reuters.

- Naszym priorytetem jest, by ogłosili definitywne zakończenie wojny. Resztę można omawiać, gdy powrócą do bezpośrednich rozmów - mówił Reutersowi pakistański urzędnik, prosząc o zachowanie anonimowości.

Jednocześnie w cieśninie wciąż dochodzi do incydentów. W środę Dowództwo Centralne USA informowało, że ostrzelali irański tankowiec M/T Hasna, który próbował złamać amerykańską blokadę.

To drugi taki przypadek. Wcześniej USA ostrzelały irański kontenerowiec M/V Touska, unieruchamiając go, a potem przejmując nad nim kontrolę.

Źródła: Reuters, AFP

