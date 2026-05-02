W skrócie Wysoki rangą irański wojskowy Mohammad Jafar Asadi stwierdził, że wznowienie konfliktu z USA jest prawdopodobne, ponieważ rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie.

Media dotarły ponadto do irańskiej propozycji dotyczącej zakończenia konfliktu, która zakładała m.in. otworzenie cieśniny Ormuz przez Iran oraz zniesienie blokady przez USA.

Donald Trump odrzucił propozycję Iranu, wspominając o możliwości "wykończenia" Iranu.

"Wznowienie wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi jest prawdopodobne. Dowody wskazują, że Stany Zjednoczone nie wywiązują się z żadnych składanych obietnic ani porozumień" - powiedział Mohammad Jafar Asadi z centralnego ośrodka dowodzenia armii, Chatam al-Anbija. Jego słowa zostały zacytowane przez irańską agencję prasową Fars.

Z kolei w piątek szef irańskiego wymiaru sprawiedliwości Gholamhossein Mohseni Ejei mówił, że Iran nigdy nie unikał negocjacji, ale nie będzie akceptował "narzucania" warunków pokojowych.

Także w piątek Donald Trump oświadczył, że władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie i poczyniły wielkie kroki w tym kierunku, ale nie był usatysfakcjonowany ich propozycjami.

- Czy chcemy ich po prostu zmiażdżyć i pozbyć się ich na zawsze, czy też spróbować zawrzeć porozumienie? - mówił Trump. Jak relacjonuje AFP, prezydent USA dodał, że z ludzkiego punktu widzenia wolałby nie wybierać pierwszej opcji.

Wojna USA - Iran. Znamy treść nowej oferty Teheranu

Tymczasem agencja Reutera dotarła do treści propozycji, którą Iran miał przekazać Stanom Zjednoczonym.

Według urzędnika Teheran uważa tę propozycję za znaczącą zmianę, mającą na celu łatwiejsze osiągnięcia porozumienia. Zgodnie z nią USA i Izrael miałyby zagwarantować, że nie przeprowadzą ponownego ataku, a Iran otworzyłby cieśninę, przy jednoczesnym zniesieniu amerykańskiej blokady irańskich portów.

W następnej kolejności rozmowy miałyby dotyczyć ograniczenia irańskiego programu jądrowego w zamian za zniesienie sankcji, przy czym Teheran domagałby się od Waszyngtonu uznania swojego prawa do wzbogacania uranu w celach pokojowych - podał Reuters.

- W ramach tych ustaleń negocjacje dotyczące bardziej skomplikowanej kwestii jądrowej zostały przeniesione do ostatniego etapu, aby stworzyć bardziej sprzyjającą atmosferę - powiedział cytowany przez agencję urzędnik.

Donald Trump odrzucił propozycję Iranu

W piątek Trump oświadczył, że władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie i poczyniły wielkie kroki w tym kierunku, ale nie był usatysfakcjonowany ich propozycjami. Przyznał, że może nigdy nie zawrzeć układu i zamiast tego może "wykończyć" Iran.

Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa od 28 lutego, powodując największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach surowców energetycznych.

Od początku konfliktu Iran niemal całkowicie blokuje cieśninę Ormuz, przez co gwałtownie wzrosły ceny ropy naftowej na świecie. USA prowadzą własną blokadę irańskich portów. Od 8 kwietnia trwa zawieszenie broni.

