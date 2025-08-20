W najbliższych dniach powołanych do izraelskiej armii ma zostać 60 tys. osób. Media donoszą, że wezwania zaczną być wysyłane od środy.

Operacja zajęcia miasta Gaza. Israel Katz zatwierdził plan ataku

Minister obrony Izraela Israel Katz "zatwierdził plan ataku izraelskiej armii na miasto Gaza", co jest powodem decyzji o mobilizacji.

"Rezerwiści otrzymają co najmniej dwa tygodnie na zgłoszenie się do służby, a tylko niektórzy z nich wezmą udział w operacji" - czytamy. Część z nich zastąpi żołnierzy na innych kierunkach.

Szef resortu miał jednocześnie zatwierdzić "przygotowania humanitarne do ewakuacji" dla około miliona palestyńskich cywilów, którzy mają zostać wysiedleni z miasta Gaza na południe regionu.

Po tym ma nastąpić ofensywa lądowa na miasto.

Agencja AFP podaje, że IDF będą miały w odwodzie jeszcze około 130 tys. rezerwistów.

Bliski Wschód. Izrael przygotowuje operację "Rydwany Gedeona II"

Izrael, który od niemal dwóch lat prowadzi działania militarne w Strefie Gazy - w odpowiedzi na atak terrorystyczny Hamasu przeprowadzony 7 października 2023 roku - na początku sierpnia tego roku podjął decyzję o zajęciu miasta Gaza.

Według władz w Tel-Awiwie takie rozwiązanie pozwoli pokonać Hamas i uwolnić zakładników. Tymczasem w ramach działań prowadzonych przeciwko terrorystom zginęły dziesiątki tysięcy cywilów, w tym dzieci. W Strefie Gazy panują dramatyczne warunki humanitarne, a media publikują nagrania ukazujące głodujących ludzi.

"Pod koniec ubiegłego tygodnia premier Benjamin Netanjahu ogłosił przyjęcie nowego planu, zatwierdzonego przez jego gabinet bezpieczeństwa, dotyczącego kolejnej fazy operacji w Strefie Gazy" - przypomina "The Times of Israel".

Jak podają izraelskie media, operacja została nazwana "Rydwany Gedeona II". Nawiązuje do poprzedniej misji, w ramach której IDF zajęły ponad 70 proc. Strefy Gazy.

Izraelskie media donoszą, że rząd może odstąpić od ataku, jeśli Hamas zgodzi się na uwolnienie zakładników.

Terroryści podczas ataku 7 października 2023 roku uprowadzili 251 osób. Do tej pory nie wróciło 50 zakładników. Według ustaleń izraelskiej armii 28 z nich miało zginać.

Łącznie podczas ataku zginęło po stronie izraelskiej 1175 osób.

