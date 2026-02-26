W skrócie Doradcy Donalda Trumpa sugerują, że Izrael powinien wykonać pierwszy ruch wobec Iranu przed działaniami Stanów Zjednoczonych.

Sondaże pokazują, że amerykańska opinia publiczna byłaby bardziej skłonna zaakceptować wojnę, gdyby najpierw doszło do ataku na USA lub ich sojusznika.

W Genewie odbędą się rozmowy przedstawicieli USA i Iranu, a administracja Trumpa rozważa ryzyko związane z konfliktem i ewentualnym atakiem Chin na Tajwan.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Starsi doradcy Donalda Trumpa woleliby, aby to Izrael zaatakował Iran jako pierwszy zanim Stany Zjednoczone przeprowadzą własne uderzenie - pisze portal Politico, powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą.

Urzędnicy argumentują, że izraelski atak skłoniłby Iran do odwetu, a w konsekwencji miałoby to pomóc zdobyć poparcie wśród Amerykanów do przygotowania własnej odpowiedzi.

Jak czytamy w publikacji Politico, więcej Amerykanów "zaakceptowałoby" wojnę z Iranem, gdyby najpierw zaatakowano USA lub sojusznika.

Napięcie na linii USA - Iran. Republikanie obawiają się ofiar

Najnowsze sondaże pokazują, że obywatele Stanów Zjednoczonych, a szczególnie republikanie lub osoby głosujące na Partię Republikańską, popierają zmianę irańskiego reżimu, ale nie chcą, aby doszło do ofiar po stronie amerykańskiej.

Niezależnie od chęci Waszyngtonu, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem może być wspólna operacja izraelsko-amerykańska - przekazały osoby zaznajomione ze sprawą.

Zastępczyni rzeczniczki prasowej Białego Domu Anna Kelly odniosła się do publikacji, mówiąc: - Media mogą spekulować na temat zdania prezydenta, ile tylko chcą, ale tylko prezydent Trump wie, co może, a czego nie może zrobić.

W ubiegłym tygodniu z wizytą w Białym Domu był premier Izraela Binjamin Netanjahu. Naciskał na administrację Donalda Trumpa, aby ta robiła wszystko w celu zniszczenia irańskiego programu nuklearnego i infrastruktury rakiet balistycznych.

Wrze na Bliskim Wschodzie. Amerykanie mogą zaatakować Iran

Na czwartek w Genewie zaplanowano rozmowy wysłanników z USA i Iranu. W składzie amerykańskiej delegacji znaleźli się: Steve Witkoff i Jared Kushner. Teheran będzie reprezentował szef dyplomacji Abbas Aragczi.

Nie wiadomo jednak, jaki będzie zakres takiej ewentualnej operacji. Osoba zaznajomiona z negocjacjami powiedziała, że kluczowy czynniki to ryzyko wyczerpania amerykańskich zapasów amunicji. Administracja Trumpa obawia się też, że Chiny mogłyby wykorzystać szansę na zajęcie Tajwanu.

"Nawet w spokojniejszych czasach Stany Zjednoczone mają tysiące żołnierzy rozmieszczonych w bazach na Bliskim Wschodzie. Niedawno Donald Trump wysłał dwie grupy uderzeniowe lotniskowców oraz dziesiątki myśliwców, samolotów zwiadowczych i tankowców powietrznych, aby uderzyć w Iran w największym zgromadzeniu amerykańskiej siły ognia w regionie od inwazji USA na Irak w 2003 roku" - ocenił portal.

Źródło: Politico

Bielan w "Gościu Wydarzeń" o Czarnku: Nosi buławę premierowską w plecaku Polsat News