WHO przygotowuje się na katastrofę nuklearną. "Nic nie zapobiegnie szkodom"

Dawid Zdrojewski

Przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przygotowują się na możliwą katastrofę nuklearną, jeśli wojna między USA i Izraelem a Iranem będzie eskalować. Dyrektor regionalna ds. wschodniego regionu Morza Śródziemnego powiedziała Politico, że organizacja rozważa scenariusz obejmujący użycie broni jądrowej lub atak na obiekt infrastruktury krytycznej. - Niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy przygotowani, nic nie zapobiegnie szkodom - dodała.

Wojna nuklearna, grzyb atomowy, bomba jądrowa. W tle mapa Bliskiego Wschodu
Wojna w Iranie. WHO szykuje się na scenariusz katastrofy nuklearnej

Światowa Organizacja Zdrowia rozważa scenariusz zakładający użycie broni jądrowej - donosi Politico. Wszystko z powodu wojny na Bliskim Wschodzie.

Dyrektor regionalna WHO ds. wschodniego regionu Morza Śródziemnego, Hanan H. Balkhy, powiedziała portalowi, że organizacja rozważa scenariusz obejmujący użycie broni jądrowej lub atak na obiekt takiej infrastruktury.

Jak dodała, pracownicy WHO monitorują skutki amerykańsko-izraelskich ataków na irańskie elektrownie atomowe i "pozostają czujni" na wszelkie zagrożenia nuklearne.

- Najgorszym scenariuszem jest katastrofa nuklearna i to nas najbardziej martwi. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy przygotowani, nic nie zapobiegnie szkodom, jakie dotkną region - i cały świat, jeśli w końcu do nich dojdzie - a konsekwencje będą odczuwalne przez dziesięciolecia - powiedziała Balkhy.

    Wojna w Iranie. WHO szykuje się na wypadek incydentów nuklearnych

    Dyrektor regionalna WHO przekazała ponadto, że pracownicy organizacji są przygotowani na incydenty nuklearne "w najszerszym znaczeniu tego słowa", w tym na atak na obiekt nuklearny lub użycie broni jądrowej, ale "mają wielką nadzieję, że to się nie zdarzy".

    - Jak dotąd nie ma dowodów na skażenie radioaktywne na Bliskim Wschodzie. Jednak podwyższony poziom promieniowania może powodować poważne, natychmiastowe uszkodzenia płuc i skóry, a także zwiększać ryzyko zachorowania na raka i problemy ze zdrowiem psychicznym - wyjaśniła Balkhy.

    - Myślę, że ci, którzy zapoznali się z historią poprzednich incydentów, niezależnie od tego, czy były one celowe, czy przypadkowe, doskonale rozumieją, o co tu chodzi - dodała.

    Balkhy przekazała również, że WHO przeszkoliła swój personel w zakresie reagowania na incydenty nuklearne. Chodzi m.in. o doradztwo w sprawie zagrożeń dla zdrowia publicznego i kroków, jakie ludzie powinni podjąć, aby się chronić.

      Bliski Wschód. USA zaatakowały infrastrukturę nuklearną Iranu

      Prezydent USA Donald Trump obiecał "wyeliminować bezpośrednie zagrożenie nuklearne ze strony reżimu irańskiego". Nie przedstawił jednak dotąd żadnych dowodów na to, że Teheran pracuje nad bronią jądrową - zauważa Politico.

      W czerwcu ub. roku Stany Zjednoczone, we współpracy z Izraelem, zaatakowały infrastrukturę nuklearną w całym Iranie. Organizacja Energii Atomowej Iranu potwierdziła, że ataki te miały miejsce w jej ośrodkach w Fordow, Isfahanie i Natanz. USA i Izrael kontynuują ataki na obiekty nuklearne od czasu rozpoczęcia nowej ofensywy 28 lutego.

      "Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie również posiadają obiekty nuklearne w zasięgu irańskich rakiet, choć nie ma doniesień o ich ataku. Powszechnie uważa się, że sam Izrael posiada znaczny arsenał broni jądrowej" - pisze Politico.

      W miarę trwania wojny niektórzy wysoko postawieni politycy zaczęli spekulować na temat użycia głowic jądrowych. David Sacks, doradca Trumpa ds. sztucznej inteligencji, powiedział, że obawia się "eskalowania wojny przez Izrael poprzez rozważanie użycia broni jądrowej". Trump odrzucił tę sugestię, mówiąc reporterom: Izrael by tego nie zrobił.

      Źródło: Politico

