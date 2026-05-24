Bliski Wschód
Ważą się losy wojny w Iranie. Sprzeczne komunikaty z USA, włącza się Izrael

Dorota Hilger

"Poinformowałem moich przedstawicieli, by nie spieszyli się z zawarciem porozumienia. Czas działa na naszą korzyść" - stwierdził Donald Trump. Słowa prezydenta USA stoją w sprzeczności z deklaracjami Marco Rubio, który stwierdził, że negocjacje z Iranem mogą zakończyć się w najbliższych godzinach. Kategoryczny głos w sprawie zabrał także premier Izraela.

Prezydent USA Donald Trump i premier Izraela Binjamin Netanjahu na tle mapy cieśniny Ormuz i wybuchu w Iranie.
Iran. Porozumienie wisi na włosku, sprzeczne sygnały z USA. Głos z Izraela

W skrócie

  • Donald Trump poinformował, że negocjacje z Iranem nie powinny być przyspieszane, ponieważ czas sprzyja USA.
  • Prezydent USA zaznaczył, że blokada irańskich portów pozostanie aktywna do czasu podpisania oficjalnego porozumienia.
  • Premier Izraela Binjamin Netanjahu oświadczył, że zarówno on, jak i Donald Trump nie zmieniają stanowiska w sprawie pozbawienia Iranu dostępu do broni jądrowej.
"Negocjacje przebiegają w sposób uporządkowany i konstruktywny, a ja poinformowałem moich przedstawicieli, by nie spieszyli się z zawarciem porozumienia. Czas działa na naszą korzyść" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Prezydent USA zabrał głos w sprawie Iranu niedługo po tym, jak sekretarz stanu Marco Rubio zapewniał, że "w ciągu najbliższych kilku godzin możliwe są dobre wiadomości". Dzień wcześniej sam amerykański przywódca mówił, że porozumienie "zostało w dużym stopniu wynegocjowane".

Iran - USA. Ważą się losy porozumienia. Donald Trump zabrał głos

Trump poinformował także, że trwająca blokada irańskich portów, stanowiąca jeden z najważniejszych punktów sporu, pozostanie w mocy do momentu "wynegocjowania, zatwierdzenia i oficjalnego podpisania porozumienia".

"Obie strony nie mogą się śpieszyć, aby dopilnować, by wszystko zostało zrobione tak, jak należy. Nie może być mowy o żadnych błędach!" - napisał prezydent, dodając, że stosunki USA i Iranu "stają się znacznie bardziej profesjonalne i produktywne".

Polityk poruszył także kwestię irańskiego programu nuklearnego, podkreślając, że brak dostępu Teheranu do broni jądrowej pozostaje warunkiem Waszyngtonu. Wcześniej urzędnicy z USA, Iranu i Pakistanu informowali, że projekt wstępnego porozumienia przesłany do Białego Domu nie porusza tej kwestii.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Netanjahu: Stanowisko pozostaje niezmienne

Do kwestii tej odniósł się także premier Izraela, Binjamin Netanjahu, informując, że zeszłej nocy rozmawiał z Donaldem Trumpem.

"Prezydent Trump i ja zgodziliśmy się, że każde ostateczne porozumienie z Iranem musi wyeliminować zagrożenie nuklearne. Oznacza to likwidację irańskich zakładów wzbogacania uranu oraz usunięcie wzbogaconego materiału jądrowego z terytorium tego kraju" - wskazał.

Polityk podziękował przywódcy USA za dotychczasowe wsparcie i podkreślił, że ten "potwierdził również prawo Izraela do obrony przed zagrożeniami na wszystkich frontach, w tym w Libanie". 

"Moje stanowisko, podobnie jak stanowisko prezydenta Trumpa, pozostaje niezmienne: Iran nie będzie posiadał broni jądrowej" - zadeklarował.

Źródła: AFP, Reuters

