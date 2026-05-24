W skrócie Donald Trump poinformował, że negocjacje z Iranem nie powinny być przyspieszane, ponieważ czas sprzyja USA.

Prezydent USA zaznaczył, że blokada irańskich portów pozostanie aktywna do czasu podpisania oficjalnego porozumienia.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu oświadczył, że zarówno on, jak i Donald Trump nie zmieniają stanowiska w sprawie pozbawienia Iranu dostępu do broni jądrowej.

"Negocjacje przebiegają w sposób uporządkowany i konstruktywny, a ja poinformowałem moich przedstawicieli, by nie spieszyli się z zawarciem porozumienia. Czas działa na naszą korzyść" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Prezydent USA zabrał głos w sprawie Iranu niedługo po tym, jak sekretarz stanu Marco Rubio zapewniał, że "w ciągu najbliższych kilku godzin możliwe są dobre wiadomości". Dzień wcześniej sam amerykański przywódca mówił, że porozumienie "zostało w dużym stopniu wynegocjowane".

Trump poinformował także, że trwająca blokada irańskich portów, stanowiąca jeden z najważniejszych punktów sporu, pozostanie w mocy do momentu "wynegocjowania, zatwierdzenia i oficjalnego podpisania porozumienia".

"Obie strony nie mogą się śpieszyć, aby dopilnować, by wszystko zostało zrobione tak, jak należy. Nie może być mowy o żadnych błędach!" - napisał prezydent, dodając, że stosunki USA i Iranu "stają się znacznie bardziej profesjonalne i produktywne".

Polityk poruszył także kwestię irańskiego programu nuklearnego, podkreślając, że brak dostępu Teheranu do broni jądrowej pozostaje warunkiem Waszyngtonu. Wcześniej urzędnicy z USA, Iranu i Pakistanu informowali, że projekt wstępnego porozumienia przesłany do Białego Domu nie porusza tej kwestii.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Netanjahu: Stanowisko pozostaje niezmienne

Do kwestii tej odniósł się także premier Izraela, Binjamin Netanjahu, informując, że zeszłej nocy rozmawiał z Donaldem Trumpem.

"Prezydent Trump i ja zgodziliśmy się, że każde ostateczne porozumienie z Iranem musi wyeliminować zagrożenie nuklearne. Oznacza to likwidację irańskich zakładów wzbogacania uranu oraz usunięcie wzbogaconego materiału jądrowego z terytorium tego kraju" - wskazał.

Polityk podziękował przywódcy USA za dotychczasowe wsparcie i podkreślił, że ten "potwierdził również prawo Izraela do obrony przed zagrożeniami na wszystkich frontach, w tym w Libanie".

"Moje stanowisko, podobnie jak stanowisko prezydenta Trumpa, pozostaje niezmienne: Iran nie będzie posiadał broni jądrowej" - zadeklarował.

Źródła: AFP, Reuters





