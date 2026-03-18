W skrócie Kardynał Pietro Parolin zaapelował do Donalda Trumpa i Izraela o jak najszybsze zakończenie działań wojennych i rozwiązanie konfliktu z Iranem drogą dyplomacji oraz dialogu.

Papież Leon XIV również wystosował apel o zakończenie przemocy na Bliskim Wschodzie, wspominając o cierpieniach ludności i sytuacji w Libanie.

Podkreślono tragiczną sytuację osób, które zginęły lub musiały opuścić swoje domy w wyniku ataków na szkoły, szpitale i osiedla mieszkaniowe.

Sekretarz stanu Watykanu został w środę zapytany, co by powiedział Donaldowi Trumpowi, gdyby mógł. - Powiedziałbym mu, żeby zakończył to najszybciej, jak to możliwe, ponieważ poważne zagrożenie eskalacją jest coraz bliżej. Powiedziałbym też: zostaw Liban w spokoju - odparł kardynał Parolin.

Agencja Reutera słowa Parolina ocenia jako "niezwykle bezpośredni apel".

Kardynał stwierdził jednocześnie, że podobną wiadomość "skierowałby do Izraelczyków". Jak dodał, Izrael powinien "szukać rozwiązania wszystkich problemów, które istnieją lub które uważają, że istnieją, pokojową drogą dyplomacji i dialogu".

Reuters opisuje przy tym, że zazwyczaj watykańscy dyplomaci "nie apelują bezpośrednio do zagranicznych przywódców o podjęcie jakichś działań", bo wolą działać zakulisowo. Ponadto - zauważa agencja - Parolin, sekretarz stanu Watykanu, znany jest ze stonowanego tonu i raczej unika medialnego rozgłosu.

Wcześniej o zakończenie działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie apelował również papież Leon XIV.

- Od dwóch tygodni narody Bliskiego Wschodu cierpią z powodu okrutnej przemocy wojny. Tysiące niewinnych osób zostały zabite, a wiele zmuszonych było do porzucenia swoich domów. Ponawiam moją modlitewną bliskość ze wszystkimi, którzy stracili swoich bliskich w atakach na szkoły, szpitale i osiedla mieszkaniowe - mówił podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański, zaznaczając, że szczególnie niepokoi go sytuacja w Libanie.

- W imię chrześcijan z Bliskiego Wschodu i wszystkich kobiet oraz mężczyzn dobrej woli zwracam się do rządzących w tym konflikcie: przerwijcie ogień, niech otwarte zostaną drogi dialogu. Przemoc nigdy nie będzie mogła doprowadzić do sprawiedliwości, stabilności i pokoju, którego oczekują narody - apelował papież.

Tymczasem władze Izraela nie wykluczają, że może dojść do szerokiej operacji lądowej w Libanie, skąd Tel Awiw atakuje terrorystyczna organizacja Hezbollah.

Źródło: Reuters

