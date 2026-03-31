Oficer wypowiadający się dla Walli - drugiego najbardziej popularnego portalu izraelskiego - potwierdził, że bataliony inżynieryjne przeprowadzają w Libanie szeroko zakrojoną operację mającą na celu likwidację infrastruktury Hezbollahu. Jego członkowie mieli zostać wyparci z południowego Libanu w kierunku Bejrutu i północy kraju.

Celem izraelskiej armii ma być okupacja tzw. strefy buforowej na terenie Libanu, z której nie będzie możliwe prowadzenie ostrzału przeciwpancernego w kierunku izraelskich miejscowości.

- Po zakończeniu operacji Siły Obronne Izraela będą kontrolować obszar aż do rzeki Litani, w tym wszystkie mosty, a jednocześnie eliminować siły, które zinfiltrowały ten obszar, i niszczyć wszelką broń, która się tam znajdowała - oświadczył minister obrony Israel Katz.

Liban. Strefa buforowa "ma zapewnić bezpieczeństwo Izraelowi"

Minister dodał, że ponad 600 tys. mieszkańców Libanu, którzy zostali ewakuowani na północ, nie będzie mogło powrócić na południe od rzeki, dopóki "nie zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo mieszkańcom północnego Izraela".

W tym celu, jak przekazał, "wszystkie domy w wioskach położonych blisko granicy zostaną zniszczone, zgodnie z modelem Rafah i Beit Hanoun w Strefie Gazy". Miałoby to "na stałe usunąć zagrożenia w pobliżu granicy dla mieszkańców północnej części Izraela".

Najbardziej wysunięte na północ miejscowości w Izraelu zostały ewakuowane wkrótce po rozpoczęciu ataków Hezbollahu pod koniec 2023 r. Do dziś większość mieszkańców nie zdecydowała się na powrót.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Izrael walczy z Hezbollahem

Po zabiciu w amerykańsko-izraelskim ataku 28 lutego najwyższego duchowego i politycznego przywódcy Iranu Alego Chameneiego, wspierany przez Iran libański Hezbollah włączył się do wojny, deklarując, że pomści ajatollaha. W rezultacie wojska izraelskie rozpoczęły operacje zbrojne na terenach południowego Libanu.

Według ministerstwa zdrowia Libanu od 2 marca, gdy kraj został wciągnięty do konfliktu, zginęło co najmniej 1238 osób. ONZ podaje, że ponad 1,2 mln z 6 mln mieszkańców Libanu zostało przesiedlonych.

Źródło: Reuters

