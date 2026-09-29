W skrócie Rzecznik irańskiej Gwardii Rewolucyjnej określił prezydenta USA Donalda Trumpa mianem "wielkiego kłamcy", twierdząc, że problem Stanów Zjednoczonych z Iranem wynika z chęci zniszczenia potęgi tego kraju, a nie z obaw o broń jądrową.

Iran zakwestionował twierdzenia USA o utracie przewagi w cieśninie Ormuz, podkreślając, że wznowienie przez Amerykanów eksportu ropy przez ten obszar wiąże się z wysokimi kosztami, trudnościami i ryzykiem.

Według najnowszych danych eksport ropy z krajów Bliskiego Wschodu wzrósł, jednak Iran ze względu na blokadę morską, nałożoną przez USA, nie jest w stanie transportować surowca przez cieśninę Ormuz.

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We wtorek rzecznik irańskiej Gwardii Rewolucyjnej (Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej) Hossein Mohebbi nazwał prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa "wielkim kłamcą" - informuje agencja Reutera.

Iran uderza w Donalda Trumpa. "Problem USA dotyczy potęgi Iranu"

Mohebbi zarzucał przywódcy USA, że ten ukrywa przed Amerykanami prawdę na temat irańskiego programu jądrowego oraz skuteczności irańskiej blokady w Zatoce Perskiej.

Agencja Reutera przypomina, że wśród powodów, dla których USA wypowiedziały wojnę Iranowi, Trump wymieniał konieczność zapewnienia, że kraj ten nigdy nie będzie w stanie zbudować broni jądrowej.

- Wróg wie, że Iran nie dąży do posiadania broni jądrowej - powiedział Hossein Mohebbi, nawiązując do USA. - Ich problem z Iranem nie dotyczy programu jądrowego, ale raczej jego potęgi, którą chcą zniszczyć - dodał.

Iran o cieśninie Ormuz. "Przy ogromnych kosztach, trudnościach i ryzyku"

Rzecznik irańskiej Gwardii Rewolucyjnej podważył również twierdzenia USA, że Iran stracił większość swojej przewagi w cieśninie Ormuz, częściowo dlatego, że amerykańskie siły zbrojne zdołały zapewnić ochronę niektórym tankowcom wywożącym ropę z Zatoki Perskiej.

- Fakt, że Amerykanom może się udać - przy ogromnych kosztach, znacznych trudnościach i wysokim ryzyku - przemycić pod osłoną nocy przez cieśninę Ormuz niewielką jednostkę pływającą, aby wyeksportować, powiedzmy, 100 lub 200 baryłek ropy, nie oznacza, że cieśnina jest otwarta - powiedział Mohebbi.

Wzrósł eksport ropy z krajów Bliskiego Wschodu

Agencja Reutera zauważa, że według danych firmy Kpler we wrześniu odnotowano ożywienie eksportu ropy przez cieśninę Ormuz. Ma on osiągnąć poziom prawie 10 milionów baryłek dziennie, co stanowi około połowę wolumenu sprzed wojny.

Tymczasem "The Wall Street Journal", powołując się na dane firmy Kpler, przekazał, że eksport ropy z Zatoki Perskiej osiągnął 80 proc. przedwojennego poziomu. Według amerykańskiego dziennika eksport od głównych producentów bliskowschodnich - Arabii Saudyjskiej, Iraku, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i innych państw - realizowany był zarówno przez cieśninę Ormuz, jak i trasy alternatywne.

Dodatkowo - jak czytamy - Arabia Saudyjska rozpoczęła również tłoczenie ropy przez uszkodzony rurociąg Wschód-Zachód i załadunek na tankowce na Morzu Czerwonym, choć - jak podają przedstawiciele władz zaznajomieni z operacją - wielkość dostaw pozostaje ograniczona.

Blokada USA a transport ropy z Iranu. Mogą wznowić ataki?

"The Wall Street Journal" zaznacza, że z kolei Iran nie jest w stanie transportować ropy przez cieśninę Ormuz, odkąd w lipcu USA przywróciły blokadę morską. Według szacunków firmy Kpler zapasy ropy zgromadzone przez Iran poza strefą objętą blokadą mogą wyczerpać się do połowy października.

W ocenie "WSJ" w ten sposób Iran może stracić jeden z najsilniejszych atutów negocjacyjnych, gdyż do tej pory mógł wymuszać ustępstwa poprzez groźbę zakłócenia globalnych dostaw energii. W takim wypadku Teheran - zdaniem gazety - może uznać wznowienie ataków za najlepszy dostępny sposób wywierania presji.

W poniedziałek Donald Trump zareagował na doniesienia Axios. Zapewniał, że nie zaproponował Teheranowi złagodzenia presji gospodarczej - jak podawał portal - w zamian za ustępstwa w zakresie irańskiego programu nuklearnego.

"To nieprawda. Nie zaoferowałem im niczego! Artykuł Axios, podobnie jak większość innych, jest mistyfikacją, wykorzystywaną wyłącznie w celu zaspokojenia ich obsesji na punkcie Trumpa. Powinni natychmiast wycofać tę fałszywą historię!" - napisał Trump w serwisie Truth Social.



