514 tys. osób, prawie jedna czwarta Palestyńczyków w Strefie Gazy, cierpi głód, a do końca września liczba ta wzrośnie do 641 tys. - podaje w opublikowanej w piątek analizie Zintegrowana Klasyfikacja Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC), globalny monitor głodu, światowy autorytet w dziedzinie kryzysów żywnościowych.

Około 280 tys. z tych osób znajduje się w północnej części Strefy, obejmującym miasto Gaza. IPC ogłosiła oficjalnie, że region znajduje się w stanie klęski głodu. Zaklasyfikowano go do fazy 5 - najwyższego poziomu w skali braku bezpieczeństwa żywnościowego.

Pozostałe osoby dotknięcie głodem znajdują się w Deir al-Balah i Khan Younis - środkowych i południowych obszarach. Według prognoz IPC do końca przyszłego miesiąca znajdą się one w stanie klęski głodu.

Strefa Gazy. "Głód to wyścig z czasem"

IPC doprecyzowało, że w analizie nie udało się sklasyfikować prowincji północna Gaza ze względu na ograniczenia dostępu i brak danych. Pominięto także południowy region Rafah, który jest w dużej mierze niezamieszkany.

"Głód to wyścig z czasem. Natychmiastowe zawieszenie broni i zakończenie konfliktu mają kluczowe znaczenie dla umożliwienia niezakłóconej, zakrojonej na szeroką skalę pomocy humanitarnej, która pozwoli uratować życie wielu ludziom" - podkreślono w analizie IPC.

Strefa Gazy. Izrael odrzucił raport: fałszywy i stronniczy

Izrael odrzucił raport, określając go jako "fałszywy i stronniczy". Organ wojskowy koordynujący dostawy pomocy do Strefy Gazy stwierdził, że IPC oparło swoje badania na "niekompletnych danych pochodzących od organizacji terrorystycznej Hamas" - podała agencja Reutera.

Głos zabrało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela. "Od początku wojny do Strefy Gazy wjechało ponad 100 tys. ciężarówek z pomocą humanitarną, a w ostatnich tygodniach ogromny napływ pomocy zalał Strefę podstawowymi produktami spożywczymi i spowodował gwałtowny spadek cen żywności, które na rynkach spadły do bardzo niskiego poziomu" - poinformowano w oświadczeniu resortu, cytowanym przez agencję.

Reuters cytuje także słowa komisarza ONZ ds. praw człowieka Volkera Türka, który stwierdził, że głód "ogłoszony dzisiaj w prowincji Gaza jest bezpośrednim skutkiem działań podjętych przez rząd izraelski".

- Wykorzystywanie głodu jako metody walki jest zbrodnią wojenną, a wynikające z tego zgony mogą również stanowić zbrodnię wojenną w postaci umyślnego zabójstwa - dodał.

Strefa Gazy. Piąty przypadek stanu klęski głodu

IPC w ciągu ostatnich 14 lat stan klęski głodu ogłosiło pięć razy (łącznie ze Strefą Gazy). Dotyczyło to niektórych regionów Somalii w 2011 r., Sudanu Południowego w 2017 i 2020 r. oraz Sudanu w 2024 r.

IPC to międzynarodowa inicjatywa, w którą zaangażowanych jest 21 organizacji pomocowych, agencji ONZ i organizacji regionalnych, finansowana przez Unię Europejską, Niemcy, Wielką Brytanię i Kanadę - wyjaśnia Reuters.

Źródło: Reuters, IPC

