W skrócie J.D. Vance udał się do Szwajcarii, by wziąć udział w niedzielnych negocjacjach z delegacją Iranu, przy udziale premiera Pakistanu jako mediatora.

Rozmowy w Burgenstock będą dotyczyć kwestii nuklearnych i zawieszenia broni w Libanie.

Stany Zjednoczone i Iran podpisały memorandum przewidujące zawieszenie broni, otwarcie cieśniny Ormuz i dalsze rozmowy przez 60 dni, jednak walki w Libanie trwają.

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- Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć postępy w kwestiach nuklearnych oraz zawieszenia broni w Libanie. To dwa główne tematy, na których będziemy się skupiać - przekazał Vance przed wylotem do Szwajcarii. Zaznaczył jednocześnie, że może brać udział w negocjacjach jedynie przez jeden lub dwa dni.

Wiceprezydent USA odniósł się również do trwających starć między Izraelem a Hezbollahem w Libanie. - To coś, czym będziemy musieli zająć, żeby zapewnić, że zarówno Izrael i Liban będą bezpieczne - powiedział.

- Największy problem polega na tym, że ktoś strzela, a później ktoś odpowiada i mamy sytuację jak w zagadce o kurze i jajku. Trzeba przestać strzelać na odpowiednio długi czas, by zawieszenie broni mogło się utrzymać - dodał.

Na miejscu są już obecni przedstawiciele amerykańskiej administracji Jared Kushner oraz Steve Witkoff, którzy brali udział w przygotowaniach negocjacji.

Szwajcaria. W niedzielę negocjacje między USA i Iranem

W niedzielę w szwajcarskim hotelu w Burgenstock odbędą się rozmowy między delegacjami Stanów Zjednoczonych i Iranu. Delegacja z Teheranu dotarła już do Szwajcarii, co potwierdziło szwajcarskie ministerstwo spraw zagranicznych.

"Witamy delegację Iranu w Szwajcarii" - przekazał resort i dodał, że Irańczycy są już w drodze do Burgenstock.

W negocjacjach wezmą również udział mediatorzy z Pakistanu, którzy także wyruszyli już w drogę do Szwajcarii. Na czele delegacji tego państwa stanie premier Shahbaz Sharif. Towarzyszyć mu będzie szef sztabu pakistańskiej armii Syed Asim Munir.

Bliski Wschód. Kruche porozumienie między USA i Iranem

Stany Zjednoczone i Iran osiągnęły porozumienie w ubiegłą niedzielę. W środę natomiast przywódcy obu państw podpisali memorandum, które przewiduje zawieszenie broni, otwarcie cieśniny Ormuz czy zniesienie amerykańskiej blokady morskiej. Oba państwa zobowiązały się również do dalszych rozmów przez najbliższe 60 dni, które mają ostatecznie zakończyć konflikt.

Porozumienie nie zakończyło jednak walk w Libanie, gdzie Izrael nadal prowadzi operację przeciwko Hezbollahowi. W sobotę Iran ogłosił, że ponownie zamyka cieśninę Ormuz w związku z izraelskimi atakami w Libanie. Z kolei amerykańska armia stwierdziła, że ruch przez cieśninę nie został wstrzymany.

Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że cieśnina pozostanie otwarta, a statki będą mogły przez nią przepływać bez opłat. "Nie będzie opłat w cieśninie Ormuz przez 60 dni trwania zawieszenia broni, ani później, jeśli nie dojdzie do porozumienia, chyba że nałożą je Stany Zjednoczone za bycie aniołem stróżem państw Bliskiego Wschodu" - stwierdził amerykański przywódca.





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