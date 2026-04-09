Vance mówił o Libanie, przestrzegł też Iran. "To nieporozumienie"
Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie nie obejmuje Libanu - oświadczył w środę J. D. Vance. - Myślę, że wynika to ze szczerego nieporozumienia (...). Nigdy nie złożyliśmy takiej obietnicy - zaznaczył wiceprezydent USA. Jednocześnie przestrzegł Iran przed porzuceniem dwutygodniowego rozejmu, dodając, że byłoby to "głupie".
W skrócie
- J. D. Vance oświadczył, że zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie nie obejmuje Libanu i USA nigdy nie składały takiej obietnicy.
- Wiceprezydent USA przestrzegł Iran przed porzuceniem negocjacji i określił to jako "głupie".
- Minister spraw zagranicznych Iranu stwierdził, że USA muszą wybrać pomiędzy zawieszeniem broni a kontynuacją wojny przez Izrael.
J. D. Vance skomentował w ten sposób sprzeczne wypowiedzi USA i Iranu na temat warunków ogłoszonego dwutygodniowego rozejmu w obliczu kontynuowania izraelskich ataków na Hezbollah w Libanie.
Zawieszenie broni nie obejmuje Libanu. Vance: Nie złożyliśmy takiej obietnicy
- Myślę, że wynika to ze szczerego nieporozumienia. Myślę, że Irańczycy myśleli, że zawieszenie broni obejmuje Liban, a tak nie było. Nigdy nie złożyliśmy takiej obietnicy, nigdy nie wskazaliśmy, że tak będzie - powiedział podczas rozmowy z dziennikarzami przed odlotem z Budapesztu.
Wiceprezydent USA dodał, że Izraelczycy zaproponowali "powściągnięcie" działań w Libanie, lecz nie ich zawieszenie. Przestrzegł jednak Teheran przed zarzucaniem rozmów.
- Jeśli Iran chce pozwolić, aby te negocjacje rozpadły się w konflikcie, w którym jest srogo bity w związku z Libanem, który nie ma z tym nic wspólnego (...) uważamy, że byłoby to głupie, ale to ich wybór - powiedział wiceprezydent.
Dwutygodniowe zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Będą rozmowy USA i Iranu
Pytany o wypowiedź przewodniczącego irańskiego parlamentu, Mohammada Ghalibafa, że złamane zostały już trzy z ustaleń zawartych w porozumieniu o zawieszeniu broni - w tym m.in. ataki na Liban - Vance sugerował, że Irańczyk nie rozumiał do końca angielskiego tekstu porozumień.
Ghalibaf powiedział, że naruszenia USA i Izraela podważają zapowiedziane na sobotę amerykańsko-irańskie rozmowy. Wiceprezydent Vance ma stanąć na czele amerykańskiego zespołu negocjacyjnego.
Z kolei minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi zaznaczył w środę, że USA "muszą dokonać wyboru, czy chcą zawieszenia broni, czy kontynuacji wojny za pośrednictwem Izraela, który wciąż prowadzi ataki na Liban".
"Świat jest świadkiem masakr w Libanie. Piłka jest po stronie Stanów Zjednoczonych, a świat obserwuje, czy dotrzymają one swoich zobowiązań" - dodał Aragczi.