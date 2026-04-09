Vance mówił o Libanie, przestrzegł też Iran. "To nieporozumienie"

W skrócie J. D. Vance oświadczył, że zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie nie obejmuje Libanu i USA nigdy nie składały takiej obietnicy.

Wiceprezydent USA przestrzegł Iran przed porzuceniem negocjacji i określił to jako "głupie".

Minister spraw zagranicznych Iranu stwierdził, że USA muszą wybrać pomiędzy zawieszeniem broni a kontynuacją wojny przez Izrael.

J. D. Vance skomentował w ten sposób sprzeczne wypowiedzi USA i Iranu na temat warunków ogłoszonego dwutygodniowego rozejmu w obliczu kontynuowania izraelskich ataków na Hezbollah w Libanie.

Zawieszenie broni nie obejmuje Libanu. Vance: Nie złożyliśmy takiej obietnicy

- Myślę, że wynika to ze szczerego nieporozumienia. Myślę, że Irańczycy myśleli, że zawieszenie broni obejmuje Liban, a tak nie było. Nigdy nie złożyliśmy takiej obietnicy, nigdy nie wskazaliśmy, że tak będzie - powiedział podczas rozmowy z dziennikarzami przed odlotem z Budapesztu.

Wiceprezydent USA dodał, że Izraelczycy zaproponowali "powściągnięcie" działań w Libanie, lecz nie ich zawieszenie. Przestrzegł jednak Teheran przed zarzucaniem rozmów.

- Jeśli Iran chce pozwolić, aby te negocjacje rozpadły się w konflikcie, w którym jest srogo bity w związku z Libanem, który nie ma z tym nic wspólnego (...) uważamy, że byłoby to głupie, ale to ich wybór - powiedział wiceprezydent.

Pytany o wypowiedź przewodniczącego irańskiego parlamentu, Mohammada Ghalibafa, że złamane zostały już trzy z ustaleń zawartych w porozumieniu o zawieszeniu broni - w tym m.in. ataki na Liban - Vance sugerował, że Irańczyk nie rozumiał do końca angielskiego tekstu porozumień.

Ghalibaf powiedział, że naruszenia USA i Izraela podważają zapowiedziane na sobotę amerykańsko-irańskie rozmowy. Wiceprezydent Vance ma stanąć na czele amerykańskiego zespołu negocjacyjnego.

Z kolei minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi zaznaczył w środę, że USA "muszą dokonać wyboru, czy chcą zawieszenia broni, czy kontynuacji wojny za pośrednictwem Izraela, który wciąż prowadzi ataki na Liban".

"Świat jest świadkiem masakr w Libanie. Piłka jest po stronie Stanów Zjednoczonych, a świat obserwuje, czy dotrzymają one swoich zobowiązań" - dodał Aragczi.

