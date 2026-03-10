W skrócie Laridżani odpowiedział na groźby Trumpa pod adresem Iranu, pisząc: "Iran nie boi się waszych pustych gróźb" oraz "Uważaj, żebyś sam się nie wyeliminował".

Trump zagroził Iranowi na Truth Social, pisząc, że jeśli Iran zatrzyma przepływ ropy przez cieśninę Ormuz, zostanie uderzony przez USA dwadzieścia razy mocniej, a także padło ostrzeżenie o zniszczeniu irańskich celów.

Iran odpowiedział atakami na Izrael, amerykańskie bazy i infrastrukturę energetyczną w regionie, co spowodowało poważne zakłócenia w transporcie morskim przez cieśninę Ormuz.

"Iran nie boi się waszych pustych gróźb. Nawet te większe od was nie byłyby w stanie wyeliminować narodu irańskiego" - napisał szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani w poście na X.

"Uważaj, bo sam się wyeliminujesz" - zwrócił się do prezydenta USA irański urzędnik.

Jego wypowiedź była odpowiedzią na wpis Trumpa, w którym groził Iranowi, że uderzy mocniej, jeśli zatrzyma on przepływ ropy przez strategiczną Cieśninę Ormuz.

W poście na Truth Social Trump powiedział: "Jeśli Iran zrobi cokolwiek, co zatrzyma przepływ ropy przez cieśninę Ormuz, zostanie uderzony przez Stany Zjednoczone Ameryki DWADZIEŚCIA RAZY MOCNIEJ niż my do tej pory".

"Ponadto zniszczymy cele łatwe do zniszczenia, co praktycznie uniemożliwi Iranowi odbudowę jako Narodu - śmierć, ogień i furia będą nad nimi panować - ale mam nadzieję i modlę się, aby to się nie stało" - dodał przywódca USA.

28 lutego USA i Izrael rozpoczęły ataki na Iran, w których zginął jego najwyższy przywódca ajatollah Ali Chamenei.

Naloty wywołały wojnę, która rozprzestrzeniła się na cały Bliski Wschód.

Iran blokuje transport ropy przez cieśninę Ormuz

Iran odpowiedział atakami dronów i rakiet wymierzonymi w Izrael i kraje w regionie. Celem padły m.in. amerykańskie bazy wojskowe i miejscowa infrastruktura energetyczna.

Transport morski przez cieśninę Ormuz, przez którą zazwyczaj przepływa prawie 20 procent światowej ropy naftowej, został poważnie zakłócony.

Większość armatorów zdecydowało o wstrzymaniu ruchu statków w tym regionie. Nieoficjalnie wiadomo, że kilka tankowców stało się celemem irańskich ataków.

Siły irańskie zagroziły zablokowaniem "eksportu nawet jednego litra ropy z regionu" do sojuszników Stanów Zjednoczonych i Izraela, dopóki trwa wojna.

Źródło: AFP

