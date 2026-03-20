W skrócie Amerykański myśliwiec F-35 lądował awaryjnie w bazie USA na Bliskim Wschodzie po prawdopodobnym trafieniu przez siły Iranu.

Stany Zjednoczone w trwającej wojnie z Iranem traciły już samoloty, w tym myśliwce F-15 zestrzelone przez Kuwejt oraz samolot cysterna KC-135, który rozbił się w Iraku.

USA wysyłają na Bliski Wschód dodatkowe siły, w tym marines, okręty desantowe i sprzęt wojskowy.

Myśliwiec F-35 został uszkodzony prawdopodobnie w wyniku irańskiego ostrzału - podają dwa źródła, zaznajomione ze sprawą, na które powołuje się stacja CNN. Maszyna wylądowała awaryjnie w amerykańskiej bazie lotniczej na Bliskim Wschodzie.

Bliski Wschód. Iran prawdopodobnie zestrzelił amerykański myśliwiec F-35

Kapitan Tim Hawkins, rzecznik Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM), przekazał, że samolot stealth (o obniżonej wykrywalności) piątej generacji "wykonywał misję bojową nad Iranem", gdy został zmuszony do awaryjnego lądowania. Hawkins dodał, że samolot wylądował bezpiecznie, a sprawa jest obecnie badana.

- Samolot wylądował bezpiecznie, a stan pilota jest stabilny - mówił wojskowy. - Incydent jest badany - dodał.

CNN zauważa, że mógł to być pierwszy przypadek ataku Iranu na amerykański samolot podczas wojny na Bliskim Wschodzie, która rozpoczęła się z 28 lutego. Zarówno USA, jak i Izrael używają w tym konflikcie myśliwców F-35, których koszt przekracza 100 milionów dolarów.

Zestrzelone myśliwce, katastrofa latającej cysterny. USA tracą samoloty

Stany Zjednoczone w trwającej wojnie z Iranem traciły już swoje samoloty, ale żaden nie został trafiony ogniem wroga. Na początku marca trzy amerykańskie myśliwce F-15 zostały omyłkowo zestrzelone przez obronę powietrzną Kuwejtu. Łącznie sześć osób, które leciały samolotami, bezpiecznie się katapultowało.

W zeszłym tygodniu w zachodnim Iraku rozbił się samolot cysterna KC-135 Stratotanker. Przyczyna katastrofy nie jest znana, choć do jej spowodowania przyznał się Islamski Ruch Oporu w Iraku. Amerykańskie wojsko informowało jednak, że incydent "nie był spowodowany ogniem wroga ani sojuszników". Cała sześcioosobowa załoga KC-135 zginęła.

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA wysyłają kolejne jednostki

Stacja CNN informowała wcześniej o zmierzającej w region Bliskiego Wschodu amerykańskiej jednostce piechoty morskiej. Przedstawiciel władz USA potwierdził, że jest to 31. Marine Expeditionary Unit z Okinawy oraz Tripoli Amphibious Ready Group. Okręt desantowy USS Tripoli został zauważony, gdy zbliżał się do Singapuru na początku tego tygodnia.

Z najnowszych doniesień wynika, że na Bliski Wschód udają się tysiące żołnierzy marines, kolejne okręty desantowe, wyposażone w myśliwce F-35, rakiety, ale również pojazdy zdolne do desantu lądowego.

W miarę jak wojna wkracza w czwarty tydzień, wysocy rangą urzędnicy amerykańscy nadal ogłaszają powszechne sukcesy w kampanii przeciwko Iranowi - pisze CNN. Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział w czwartek rano, że USA "wygrywają zdecydowanie", a irańska obrona powietrzna została "zniszczona".

"Wydarzenia": Serce na zabytku. Twórca może trafić do więzienia Polsat News