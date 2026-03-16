W skrócie Donald Trump wezwał państwa czerpiące energię z regionu do ochrony Cieśniny Ormuz i poinformował, że prowadzi rozmowy z "około siedmioma" krajami, w tym z Iranem.

Władze Japonii i Australii wykluczyły wysłanie swoich okrętów wojennych do cieśniny Ormuz, mimo nacisków ze strony USA.

Emmanuel Macron apelował do prezydenta Iranu o zakończenie ataków w regionie i podkreślił potrzebę natychmiastowego przywrócenia swobody żeglugi w Cieśninie Ormuz.

Trump ponowił swoje wezwanie do przyłączenia się innych państw do operacji w Cieśninie Ormuz podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze do Waszyngtonu. Jak powiedział, prowadzi rozmowy z "około siedmioma" krajami i choć podkreślał, że najwięcej ropy wypływającej z Zatoki Perskiej otrzymują Chiny, nie określił, czy Pekin jest wśród zainteresowanych krajów.

- Żądam, aby te kraje przybyły i chroniły swoje terytorium, bo to jest ich terytorium. To jest miejsce, z którego czerpią energię. I powinny przybyć i pomóc nam je chronić. Można by argumentować, że może w ogóle nie powinniśmy tam być, ponieważ jej nie potrzebujemy. Mamy dużo ropy naftowej - mówił Trump.

- Ale robimy to. Robimy to prawie tak, jakbyśmy robili to z przyzwyczajenia, ale robimy to również dla bardzo dobrych sojuszników, których mamy na Bliskim Wschodzie - dodał.

Trump naciska na kraje NATO. Wspomniał o Ukrainie

Trump w tym kontekście wymienił też państwa NATO, twierdząc, że Ameryka zawsze jest gotowa do pomocy NATO i "pomaga im z Ukrainą, mimo że mamy ocean między sobą i to (wojna w Ukrainie) nas nie dotyczy".

- Pomagamy im i będzie ciekawe, by zobaczyć, jaki kraj nie pomoże nam z tym bardzo małym przedsięwzięciem, które polega na po prostu utrzymaniu cieśniny otwartej - mówił prezydent. Przekonywał, że jest to małe przedsięwzięcie, bo irańskie wojsko zostało niemal zniszczone. Trump przekonywał przy tym, że od dawna uważał, że to zainteresowane kraje powinny "utrzymywać cieśninę" Ormuz, twierdząc, że mimo to robiła to Ameryka, bo miała "bardzo słabych prezydentów".

Trump zapowiadał, że międzynarodowe operacje rozpoczną się natychmiast, choć przyznał, że wysłanie okrętów na Bliski Wschód zajmie trochę czasu. Zaznaczył, że inne państwa mają okręty - jak np. trałowce do oczyszczania wód z min - które się przydadzą.

Prezydent USA ujawnił, że prowadzi rozmowy z Iranem i irańskie władze chcą porozumienia, lecz "nie sądzi, by były gotowe". Powiedział też, że jeszcze nie zamierza ogłaszać zwycięstwa w wojnie, choć mógłby to zrobić, bo odbudowa irańskiego potencjału zajęłaby 10 lat.

Cieśnina Ormuz. Dwa kraje opierają się naciskom Trumpa. "Nie uczestniczymy w tym"

Mimo presji ze strony USA władze Japonii i Australii wykluczyły w poniedziałek wysłanie okrętów wojennych do cieśniny Ormuz.

- W obecnej sytuacji w Iranie nie rozważamy wydania rozkazu przeprowadzenia operacji bezpieczeństwa morskiego - oświadczył przed parlamentem japoński minister obrony Shinjiro Koizumi.

Podobne stanowisko przedstawiła Canberra. Australijska minister transportu Catherine King zapowiedziała na antenie ABC, że jej kraj nie skieruje jednostek do cieśniny.

- Wiemy, jak jest to niezwykle ważne, ale nie poproszono nas o to, ani w tym nie uczestniczymy - powiedziała.

Macron apeluje do władz Iranu. Ostrzegł przed "niekontrolowaną eskalacją"

Kwestię żeglugi w cieśninie Ormuz poruszył także prezydent Francji Emmanuel Macron w rozmowie z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem.

Przywódca Francji napisał na platformie X późnym wieczorem w niedzielę:

"Właśnie rozmawiałem z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem. Wezwałem go do natychmiastowego zakończenia niedopuszczalnych ataków, które Iran prowadzi przeciwko krajom w regionie, bezpośrednio lub przez swoich pełnomocników, w tym w Libanie i w Iraku. Przypomniałem mu, że Francja działa wyłącznie w ramach obrony mając na celu ochronę swoich interesów, swoich partnerów regionalnych i swobody żeglugi oraz to, że niedopuszczalne jest to, aby nasz kraj był celem ataków".

"Niekontrolowana eskalacja, której jesteśmy świadkami, pogrąża cały region w chaosie przynosząc poważne konsekwencje zarówno dziś, jak i na nadchodzące lata. Cenę za to płacą mieszkańcy Iranu i całego regionu" - dodał prezydent Francji.

Macron zaznaczył następnie: "Tylko nowe ramy polityczne i bezpieczeństwa mogą zapewnić pokój i bezpieczeństwo wszystkim. Taki porządek musi zagwarantować, że Iran nigdy nie wejdzie w posiadanie broni nuklearnej i musi też uwzględniać zagrożenia wynikające z jego programu rakiet balistycznych oraz destabilizujących działań w regionie i na arenie międzynarodowej".

Prezydent Francji podkreślił: "Swoboda żeglugi w Cieśninie Ormuz musi zostać jak najszybciej przywrócona". Przekazał też, że wezwał prezydenta Iranu, aby umożliwił powrót do Francji więzionym od 2022 roku obywatelom tego kraju Cecile Kohler i Jacques'owi Parisowi.

