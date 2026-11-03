W skrócie Według informacji "Wall Street Journal", USA od kilku tygodni prowadzą uderzenia na mniejszą skalę przeciwko Iranowi, mimo deklaracji Trumpa o braku działań zbrojnych.

Świadkowie oraz agencja IRNA donoszą o eksplozjach w rejonie wyspy Keszm, co wskazuje na kontynuację amerykańskich ataków na infrastrukturę w cieśninie Ormuz.

Według mediów USA rozważają trzy scenariusze wobec Iranu: zawarcie porozumienia, wznowienie działań wojennych lub utrzymanie maksymalnej presji gospodarczej.

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Do ataku doszło po wypowiedziach prezydenta Donalda Trumpa, w których bagatelizował możliwość wznowienia wojny z Iranem po wtorkowych wyborach śródokresowych - podkreśliła gazeta.

- Mieliśmy wojnę z Iranem. Wygraliśmy - powiedział Trump dziennikarzom w poniedziałek. - Nie wiem nawet, czy można to nazwać wojną, ponieważ od miesięcy nie prowadzimy żadnych działań bojowych - dodał.

Wojna w Iranie. Media: USA uderzyły na irańską wyspę Keszm

Jednak, jak poinformowali amerykańscy urzędnicy, cytowani przez "Wall Street Journal", Stany Zjednoczone od kilku tygodni prowadzą przeciwko Iranowi uderzenia na mniejszą skalę.

W poniedziałek w mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o eksplozjach w rejonie wyspy Keszm. Irańska agencja IRNA poinformowała o dźwiękach wybuchów w okolicy wyspy, położonej w cieśninie Ormuz. Była ona atakowana przez siły amerykańskie w przeszłości.

Niektórzy urzędnicy określili te ataki jako działania o charakterze obronnym, mające uniemożliwić Iranowi swobodne atakowanie statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormuz.

W przeciwieństwie do wcześniejszego etapu wojny, Stany Zjednoczone nie informowały publicznie o przeprowadzanych atakach. USA celowo utrzymują te działania w tajemnicy, aby nie sugerować zamiaru wznowienia zakrojonych na szeroką skalę operacji zbrojnych - powiedział jeden z urzędników.

USA - Iran. Media donoszą o atakach tuż przed wyborami

Zapytany w poniedziałek, czy rozważa atak na Iran po wyborach połówkowych, Trump odpowiedział: "Nie". Przedstawiciele administracji poinformowali jednak, że prezydent nadal bierze pod uwagę wszystkie dostępne możliwości.

Na dzień przed wyborami do Kongresu napisał też, że cena ropy spadła o ok. 10 dol. za baryłkę, bo "ludzie czują, że nie będzie wojny z Iranem". W poniedziałek po południu cena ropy Brent wynosiła 104 dolary za baryłkę; cena maksymalna tego dnia sięgnęła 112 dolarów.

Prezydent powiedział też tego dnia, że nie spieszy się z decyzją w sprawie potencjalnego powrotu do bombardowania Iranu. Przekonywał, że Irańczycy chcą jak najszybciej zawrzeć porozumienie i być może tak się wydarzy.

Według portalu Axios Trump rozważa trzy możliwe scenariusze działania, popierane przez trzy różne obozy. Pierwszy plan zakłada zawarcie porozumienia, drugi wariant przewiduje wznowienie działań bojowych, a trzecia opcja to utrzymywanie maksymalnej presji gospodarczej na Irańczyków.



