USA zaatakują Iran? Wskazano pięć scenariuszy

Iran może przyspieszyć prace nad budową broni atomowej, wojna może objąć inne kraje i stać się bardziej chaotyczna, a irańskie władze jeszcze bardziej się zradykalizują - to kilka możliwych scenariuszy po ewentualnym ataku USA na ośrodek wzbogacania uranu w Fordo lub zamachu na najwyższego przywódcę duchowo-politycznego Iranu ajatollaha Alego Chameneia. Eksperci wskazują, co czeka Bliski Wschód w przypadku dołączenia Waszyngtonu do konfliktu.