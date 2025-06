Premier Wielkiej Brytanii apeluje o powrót do dyplomacji i powstrzymanie eskalacji, podczas gdy Donald Trump deklaruje, że decyzję w tej sprawie podejmie w ciągu dwóch tygodni.

Jak podał w czwartek dziennik "Daily Telegraph", powołując się na źródła dyplomatyczne, urzędnicy z Wielkiej Brytanii i krajów europejskich przestrzegli administrację prezydenta USA Donalda Trumpa , że Iran mógłby odpowiedzieć na atak, uruchamiając "uśpione komórki", by dokonywały zamachów terrorystycznych w Europie .

Donald Trump rozważa atak na Iran. To zagrożenie dla zakładników reżimu

W ostatnich latach co najmniej 15 osób związanych z Wielką Brytanią zostało w Iranie zatrzymanych i oskarżonych o szpiegostwo.

W kwietniu UE nałożyła na Iran sankcje, oceniając, że państwo to przetrzymuje osoby w charakterze zakładników .

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wezwał do chłodnej oceny sytuacji oraz powrotu do dyplomacji. - Nie chcielibyśmy widzieć niczego, co eskaluje sytuację - przekazał dziennikarzom jego rzecznik.