USA zaatakowały Iran. Wrze na Bliskim Wschodzie

W skrócie Amerykańskie wojsko przeprowadziło naloty na Iran po ataku na statek handlowy w cieśninie Ormuz.

Celem nalotów były irańskie magazyny rakiet i dronów oraz stanowiska radarowe przy wybrzeżu.

Dotknięty czwartkowym atakiem tankowiec Ever Lovely doznał uszkodzeń, które jednak nie uniemożliwiły mu kontynuowania rejsu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało w wydanym komunikacie, że w piątek przeprowadzone zostały naloty na Iran. Jak podano, była to "zdecydowana odpowiedź" na czwartkowy atak na statek handlowy przepływający przez cieśninę Ormuz.

Uderzono m.in. w irańskie magazyny rakiet i dronów oraz przybrzeżne stanowiska radarowe. Póki co nie ma żadnych informacji wskazujących na to, aby w nalotach brały udział także siły Izraela.

Kwatera główna dowództwa wojskowego Khatam-al Anbiya, której komunikat cytuje agencja Tasnim, ostrzegała jednak w piątek przez izraelskimi samolotami, które mogą zmierzać w kierunku Iranu. Maszyny miały zostać zaobserwowane w "przestrzeni powietrznej niektórych sąsiednich krajów".

USA przeprowadziło naloty na Iran. To reakcja na atak w cieśninie Ormuz

W czwartek przepływający cieśniną Ormuz statek towarowy został trafiony przez niezidentyfikowany pocisk. Odwołując się tego incydentu, Dowództwo Centralne USA napisało, że "nieuzasadniona agresja sił irańskich na żeglugę handlową stanowiła wyraźne naruszenie zawieszenia broni".

Zdaniem strony amerykańskiej "niebezpieczne zachowanie Iranu podważyło wolność żeglugi" w cieśninie Ormuz. Wcześniej w piątek sytuację podobnie skomentował Donald Trump, który napisał, że było to "głupie naruszenie naszego porozumienia o zawieszeniu broni".

Celem czwartkowego ataku padł pływający pod banderą Singapuru tankowiec Ever Lovely. Jak opisała stacja CNA, kontenerowiec został trafiony "nieznanym pociskiem", kiedy znajdował się u wybrzeży Omanu.

Jednostka uległa uszkodzeniu. Szkody nie były jednak na tyle poważne, aby uniemożliwić jej dalszy rejs. Na pokładzie znajdowało się 21 członków załogi. Osoby te nie odniosły obrażeń.

Władze w Teheranie dążą do przejęcia pełnej kontroli nad cieśniną Ormuz.

Wkrótce więcej informacji.





"Polityczny WF": Czy to game over Tuska? INTERIA.PL