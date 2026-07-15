W skrócie Dowództwo amerykańskie ogłosiło kolejne ataki na irańskie cele mogące zakłócać ruch w cieśninie Ormuz.

Naloty amerykańskie, zlecone przez Donalda Trumpa, były drugą falą uderzeń tego dnia i dotyczyły obiektów w kilku lokalizacjach w Iranie.

Jednocześnie amerykańska blokada morska w Zatoce Perskiej skutkuje przekierowywaniem i ostrzeliwaniem statków handlowych, które nie podporządkowały się poleceniom zatrzymania.

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Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne zmasowane uderzenie na obiekty wojskowe w Iranie o godz. 15.00 czasu wschodniego (21.00 w Polsce). "Ataki są wymierzone w irańskie zdolności wojskowe wykorzystywane do zagrażania statkom swobodnie przepływającym przez cieśninę Ormuz, międzynarodową drogę wodną, kluczową dla światowego handlu" - podało Dowodztwo Centralne USA (CENTCOM).

Rozkaz do ataku - jak wskazano - został ponownie wydany przez naczelnego dowódcę amerykańskich sił zbrojnych Donalda Trumpa.

Atak USA na Iran. Kolejna fala nalotów na Bliskim Wschodzie

Według irańskich agencji informacyjnych eksplozje było słychać m.in. w Czabaharze i Ahwazie. To druga taka fala amerykańskich nalotów w ciągu doby. Wcześniej, jak przekazało CNN, USA uderzyły na administrowaną przez Iran wyspę Wielki Tunb.

Z powodu wojny na Bliskim Wschodzie cierpią także sojusznicy Waszyngtonu. W środę Bahrajn ogłosił alarm związany z zagrożeniem lotniczym. Natomiast resort obrony Kuwejtu poinformował, że przechwycił cztery rakiety i 21 dronów wystrzelonych przez irańskie siły. Iran wymierzył w kilka kluczowych obiektów, powodując straty materialne, ale nie ma informacji o ofiarach.

Trump wywiera presję. "Iran zostanie pokonany"

W rozmowie z dziennikarzami w środę Trump podkreślił, że Iran "bardzo chce" dojść do porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, ale to Waszyngton zdecyduje, kiedy tak się stanie. Z kolei w wywiadzie dla Fox Business Network amerykański przywódca przekazał, że Irańczycy poprosili o spotkanie.

Agencja Reutera podała natomiast, że Trump miał stwierdzić, iż "Iran wkrótce zostanie pokonany". Dzień wcześniej, odnosząc się do wznowienia amerykańskich ataków, zasugerował, że ostatnie uderzenia mogą dotknąć irańskiej infrastruktury energetycznej.

Amerykańska blokada w cieśninie Ormuz. USA ostrzelały statek

Równocześnie z atakami na Iran trwa amerykańska blokada portów w Zatoce Perskiej. "Od ponownego wprowadzenia blokady morskiej przeciwko irańskim portom 17 godzin temu siły USA przekierowały dwa statki handlowe próbujące przełamać blokadę" - informowało w środę CENTCOM.

Chwilę po wydaniu komunikatu o wieczornych uderzeniach amerykańskie dowództwo potwierdziło, że w środę myśliwiec sił USA ostrzelał statek "Belma", płynący pod banderą Curacao, ponieważ załoga nie reagowała na polecenia zatrzymania jednostki.

"Statek handlowy zignorował liczne ostrzeżenia, próbując naruszyć amerykańską blokadę (w Zatoce Perskiej - red.). Wobec tego nie płynie już do Iranu" - podało CENTCOM.

Źródła: Reuters, CNN





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