USA zaatakowały cele w Iranie. Rośnie groźba eskalacji na Bliskim Wschodzie

W skrócie Wojsko Stanów Zjednoczonych przeprowadziło ataki na irańskie cele wojskowe w Garuk i na wyspie Keszm. Według USA to odpowiedź na zestrzelenie amerykańskiego drona przez Iran.

Podczas ataków zniszczono instalacje radarowe, centra dowodzenia oraz dwa irańskie drony.

W odpowiedzi Teheran poinformował o ataku na jedną z baz wykorzystywanych przez amerykańskie lotnictwo.

Od kwietnia zawieszenie broni między USA, Izraelem a Iranem jest naruszane przez kolejne incydenty, a trwałe porozumienie pokojowe dotychczas nie zostało osiągnięte.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Centralne Dowództwo armii USA poinformowało w o przeprowadzeniu uderzeń na cele w mieści Garuk i na wyspie Keszm, zaatakowane zostały instalacje radarowe oraz centra dowodzenia.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej w odpowiedzi zaatakował bazę wojskową wykorzystywaną przez USA do ataków na irańską infrastrukturę telekomunikacyjną - podał Reuters. Według Teheranu amerykańskie lotnictwo korzystało z obiektu przy okazji wcześniejszych ataków na wyspę Sirik.

Naruszenie rozejmu w Iranie. USA zaatakowały cele wojskowe

Do amerykańskich ataków doszło w sobotę i niedzielę. USA przekazały w komunikacie, że decyzja o operacjach została podjęta w odpowiedzi na działania Iranu.

"Te adekwatne i precyzyjne ataki miały miejsce w sobotę i niedzielę w odpowiedzi na agresywne działania Iranu, w tym zestrzelenie amerykańskiego drona MQ-1, który wykonywał lot nad wodami międzynarodowymi" - podało amerykańskie dowództwo.

Ataków dokonano z użyciem myśliwców, które zniszczyły obiekty irańskiej obrony przeciwlotniczej, naziemne centrum dowodzenia oraz dwa drony, które według Amerykanów "stanowiły jasne zagrożenie dla statków pływających po wodach regionu".

USA potwierdziły, że w ataku nie ucierpiał żaden amerykański żołnierz. "Centralne Dowództwo będzie nadal chronić aktywa i interesy USA w odpowiedzi na nieuzasadnioną irańską agresję w trakcie trwającego zawieszenia broni" - podało wojsko.

Rośnie ryzyko eskalacji na Bliskim Wschodzie

O zestrzeleniu amerykańskiego drona MQ-9 Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował we wtorek. Ostrzelany został wówczas także amerykański myśliwiec F-35. Według Teheranu atak podważający rozejm był rezultatem naruszenia przez USA irańskiej przestrzeni powietrznej.

Amerykański atak to kolejne naruszenie zawieszenia broni pomiędzy USA i Izraelem a Iranem, które weszło w życie 8 kwietnia. W czwartek zaatakowane zostały cele, które w ocenie Pentagonu miały zagrażać bezpieczeństwu Cieśniny Ormuz.

Mimo oficjalnego wstrzymania walk wciąż dochodzi do tego typu incydentów. Przez blisko dwa miesiące stronom nie udało się wypracować trwałego porozumienia pokojowego.

Źródło: Reuters





"Zgadzam się całkowicie". Miller komentuje słowa prezydenta Nawrockiego Polsat News Polsat News