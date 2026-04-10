USA z "natychmiastowym" żądaniem wobec Iranu. "Niehonorowa gra"

Dorota Hilger

"Pojawiają się doniesienia, że Iran pobiera opłaty od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz - niech lepiej tego nie robią, a jeśli to robią, to niech natychmiast przestaną!" - napisał Donald Trump. Prezydent USA sugerował wcześniej, że to Amerykanie mogą wymagać zapłaty od statków. Zapewnił także, że przepływ ropy zostanie szybko wznowiony.

Tankowiec obok mapy cieśniny Ormuz.
Iran. Donald Trump z żądaniem, chodzi o cieśninę OrmuzMaptiler / YAMIL LAGEAFP

  • Donald Trump zażądał, aby Iran natychmiast zaprzestał pobierania opłat od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz.
  • Trump oskarżył Iran o łamanie warunków rozejmu, twierdząc, że blokuje przepływ ropy przez cieśninę Ormuz.
  • W odpowiedzi na artykuł "Wall Street Journal", Trump stwierdził, że to jest jego zwycięstwo i zapewnił, że Iran nigdy nie zdobędzie broni jądrowej.
"Pojawiają się doniesienia, że Iran pobiera opłaty od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz - niech lepiej tego nie robią, a jeśli to robią, to niech natychmiast przestaną!" - napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Doniesienia o pobieraniu przez Iran opłat za tranzyt przez Ormuz pojawiają się od tygodni. Agencja AP doniosła we wtorek, że po zawarciu zawieszenia broni do pobierania opłat przygotowywały się wspólnie Iran i Oman.

Iran pobiera opłaty w cieśninie Ormuz? Trump: Niech lepiej tego nie robią

Pytany o to wcześniej Trump raz sugerował, że w przyszłości to USA mogą pobierać opłaty tranzytowe, a innym razem, że może robić to wspólnie z Iranem. - To wspaniała rzecz - powiedział w wywiadzie telefonicznym z telewizją ABC.

Komentując te słowa rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt mówiła, że była to tylko "propozycja ze strony prezydenta", zaznaczając, że nie jest ostatecznym słowem prezydenta.

W kolejnym poście na Truth Social Trump oskarżył Iran o łamanie warunków rozejmu poprzez utrzymywanie blokady cieśniny. Mimo zapowiedzi przywrócenia żeglugi przez Ormuz "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu" we wtorek, Teheran później ogłosił, że wstrzyma ruch morski ze względu na ataki Izraela na Hezbollah w Libanie.

Kruchy rozejm na Bliskim Wschodzie. "Nie taka była umowa"

"Iran wykonuje bardzo kiepską, niehonorową, jak powiedzieliby niektórzy, robotę, jeśli chodzi o pozwalanie ropie naftowej przepływać przez Cieśninę Ormuz. Nie taka była nasza umowa!" - zaznaczył Trump.

W innym wpisie Trump skrytykował artykuł "Wall Street Journal" o tym, że prezydent mógł zbyt pochopnie ogłosić zwycięstwo w Iranie, bo cieśnina Ormuz nie została jeszcze otwarta.

"W rzeczywistości, to jest Zwycięstwo i nie ma w tym nic 'przedwczesnego'. Ze względu na mnie, IRAN NIGDY NIE ZDOBĘDZIE BRONI JĄDROWEJ i bardzo szybko zobaczycie, że ropa zacznie płynąć, z lub bez pomocy Iranu" - napisał Trump.

"Wall Street Journal jak zwykle zje swoje słowa" - zawyrokował.

