USA z "natychmiastowym" żądaniem wobec Iranu. "Niehonorowa gra"
"Pojawiają się doniesienia, że Iran pobiera opłaty od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz - niech lepiej tego nie robią, a jeśli to robią, to niech natychmiast przestaną!" - napisał Donald Trump. Prezydent USA sugerował wcześniej, że to Amerykanie mogą wymagać zapłaty od statków. Zapewnił także, że przepływ ropy zostanie szybko wznowiony.
W skrócie
- Donald Trump zażądał, aby Iran natychmiast zaprzestał pobierania opłat od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz.
- Trump oskarżył Iran o łamanie warunków rozejmu, twierdząc, że blokuje przepływ ropy przez cieśninę Ormuz.
- W odpowiedzi na artykuł "Wall Street Journal", Trump stwierdził, że to jest jego zwycięstwo i zapewnił, że Iran nigdy nie zdobędzie broni jądrowej.
"Pojawiają się doniesienia, że Iran pobiera opłaty od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz - niech lepiej tego nie robią, a jeśli to robią, to niech natychmiast przestaną!" - napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.
Doniesienia o pobieraniu przez Iran opłat za tranzyt przez Ormuz pojawiają się od tygodni. Agencja AP doniosła we wtorek, że po zawarciu zawieszenia broni do pobierania opłat przygotowywały się wspólnie Iran i Oman.
Iran pobiera opłaty w cieśninie Ormuz? Trump: Niech lepiej tego nie robią
Pytany o to wcześniej Trump raz sugerował, że w przyszłości to USA mogą pobierać opłaty tranzytowe, a innym razem, że może robić to wspólnie z Iranem. - To wspaniała rzecz - powiedział w wywiadzie telefonicznym z telewizją ABC.
Komentując te słowa rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt mówiła, że była to tylko "propozycja ze strony prezydenta", zaznaczając, że nie jest ostatecznym słowem prezydenta.
W kolejnym poście na Truth Social Trump oskarżył Iran o łamanie warunków rozejmu poprzez utrzymywanie blokady cieśniny. Mimo zapowiedzi przywrócenia żeglugi przez Ormuz "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu" we wtorek, Teheran później ogłosił, że wstrzyma ruch morski ze względu na ataki Izraela na Hezbollah w Libanie.
Kruchy rozejm na Bliskim Wschodzie. "Nie taka była umowa"
"Iran wykonuje bardzo kiepską, niehonorową, jak powiedzieliby niektórzy, robotę, jeśli chodzi o pozwalanie ropie naftowej przepływać przez Cieśninę Ormuz. Nie taka była nasza umowa!" - zaznaczył Trump.
W innym wpisie Trump skrytykował artykuł "Wall Street Journal" o tym, że prezydent mógł zbyt pochopnie ogłosić zwycięstwo w Iranie, bo cieśnina Ormuz nie została jeszcze otwarta.
"W rzeczywistości, to jest Zwycięstwo i nie ma w tym nic 'przedwczesnego'. Ze względu na mnie, IRAN NIGDY NIE ZDOBĘDZIE BRONI JĄDROWEJ i bardzo szybko zobaczycie, że ropa zacznie płynąć, z lub bez pomocy Iranu" - napisał Trump.
"Wall Street Journal jak zwykle zje swoje słowa" - zawyrokował.