W skrócie Donald Trump zażądał, aby Iran natychmiast zaprzestał pobierania opłat od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz.

Trump oskarżył Iran o łamanie warunków rozejmu, twierdząc, że blokuje przepływ ropy przez cieśninę Ormuz.

W odpowiedzi na artykuł "Wall Street Journal", Trump stwierdził, że to jest jego zwycięstwo i zapewnił, że Iran nigdy nie zdobędzie broni jądrowej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Pojawiają się doniesienia, że Iran pobiera opłaty od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz - niech lepiej tego nie robią, a jeśli to robią, to niech natychmiast przestaną!" - napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Doniesienia o pobieraniu przez Iran opłat za tranzyt przez Ormuz pojawiają się od tygodni. Agencja AP doniosła we wtorek, że po zawarciu zawieszenia broni do pobierania opłat przygotowywały się wspólnie Iran i Oman.

Pytany o to wcześniej Trump raz sugerował, że w przyszłości to USA mogą pobierać opłaty tranzytowe, a innym razem, że może robić to wspólnie z Iranem. - To wspaniała rzecz - powiedział w wywiadzie telefonicznym z telewizją ABC.

Komentując te słowa rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt mówiła, że była to tylko "propozycja ze strony prezydenta", zaznaczając, że nie jest ostatecznym słowem prezydenta.

W kolejnym poście na Truth Social Trump oskarżył Iran o łamanie warunków rozejmu poprzez utrzymywanie blokady cieśniny. Mimo zapowiedzi przywrócenia żeglugi przez Ormuz "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu" we wtorek, Teheran później ogłosił, że wstrzyma ruch morski ze względu na ataki Izraela na Hezbollah w Libanie.

Kruchy rozejm na Bliskim Wschodzie. "Nie taka była umowa"

"Iran wykonuje bardzo kiepską, niehonorową, jak powiedzieliby niektórzy, robotę, jeśli chodzi o pozwalanie ropie naftowej przepływać przez Cieśninę Ormuz. Nie taka była nasza umowa!" - zaznaczył Trump.

W innym wpisie Trump skrytykował artykuł "Wall Street Journal" o tym, że prezydent mógł zbyt pochopnie ogłosić zwycięstwo w Iranie, bo cieśnina Ormuz nie została jeszcze otwarta.

"W rzeczywistości, to jest Zwycięstwo i nie ma w tym nic 'przedwczesnego'. Ze względu na mnie, IRAN NIGDY NIE ZDOBĘDZIE BRONI JĄDROWEJ i bardzo szybko zobaczycie, że ropa zacznie płynąć, z lub bez pomocy Iranu" - napisał Trump.

"Wall Street Journal jak zwykle zje swoje słowa" - zawyrokował.

