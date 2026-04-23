W skrócie USS George H.W. Bush przybył na Bliski Wschód, zwiększając liczbę amerykańskich lotniskowców w regionie do trzech.

W rejonie Bliskiego Wschodu znajdują się także lotniskowce USS Gerald R. Ford i USS Abraham Lincoln.

Decyzja o wysłaniu okrętu nastąpiła w czasie trwającego zawieszenia broni między USA a Iranem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Amerykańskie siły zbrojne poinformowały w czwartek, że USS George H.W. Bush przybył na Bliski Wschód. Tym samym liczba potężnych amerykańskich okrętów wojennych działających w tym rejonie wzrosła do trzech - informuje agencja AFP.

"23 kwietnia lotniskowiec pływał po Oceanie Indyjskim w obszarze odpowiedzialności Dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych" - poinformowało CENTCOM w serwisie X. Do wpisu dołączono zdjęcie lotniskowca, na którego pokładzie widać samoloty bojowe.

Bliski Wschód: George H.W. Bush dołączył do dwóch innych lotniskowców USA

Z komunikatów CENTCOM w mediach społecznościowych wynika, że w drugi amerykański lotniskowiec, który znajduje się na Bliskim Wschodzie - USS Gerald R. Ford - działał w czwartek na Morzu Czerwonym. W regionie stacjonuje też trzeci okręt - USS Abraham Lincoln.

AFP zauważa, że decyzja o rozmieszczeniu na Bliskim Wschodzie trzeciego lotniskowca następuje w trakcie trwającego ponad dwa tygodnie zawieszenia broni, które wstrzymało rozpoczętą z końcem lutego przez USA i Izrael kampanię powietrzną przeciwko Iranowi.

Siły USA na Bliskim Wschodzie. Kruche zawieszenie broni z Iranem

Agencja przypomina, że kilka tygodni temu USS Gerald R. Ford popłynął na naprawę do Chorwacji po tym, jak 12 marca na pokładzie wybuchł pożar. Ogień miał pojawić się w pralni. Największy na świecie lotniskowiec powrócił jednak do służby.

Z kolei USS Gerald R. Ford przebywa na morzu od ponad 10 miesięcy - w ramach tej misji brał już udział amerykańskich operacjach na Karaibach, gdzie siły Waszyngtonu przeprowadzały ataki na łodzie, które - zgodnie z przekazem USA - mają służyć do przemytu narkotyków. Lotniskowiec zatrzymywał też tankowce objęte sankcjami i przejął wenezuelskiego przywódcę Nicolasa Maduro, pojmanego przez Stany Zjednoczone.

AFP dodaje, że rejs każdego z lotniskowców odbywa się pod eskortą znacznej liczby innych okrętów wojennych, które zapewniają im wsparcie.

Izrael czeka na zielone światło od USA. Wybrali cele

Tymczasem - mimo trwającego zawieszenia broni - Izrael oświadczył, iż czeka na zielone światło od USA, by móc rozpocząć kolejną serię nalotów przeciwko Teheranowi.

Izraelski minister obrony Israel Kac wskazał, że chodzi o "zakończenie eliminacji dynastii Chamaneiów" i "sprawienie, że Iran powróci do ciemnych wieków i epoki kamienia". Według polityka "cele zostały wybrane", a ataki będą "znacznie bardziej niszczycielskie niż dotychczas".

W czwartek wieczorem Hezbollah poinformował o wystrzeleniu rakiet w kierunku Izraela. Tamtejsza armia potwierdziła atak, podkreślając, że pociski zostały przechwycone. Wcześniej mieszkańcy Teheranu donosili o wybuchach i odgłosach obrony powietrznej.

"Wydarzenia": Czwarty dzień czarnego tygodnia. W kasie NFZ brakuje 18 miliardów złotych Polsat News