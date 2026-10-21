W skrócie Waszyngton polecił wybranym pracownikom ambasady USA w Rijadzie oraz ich rodzinom opuścić Arabię Saudyjską, jeśli ich obecność nie jest konieczna.

Decyzja wynika z nasilających się ataków rebeliantów Huti na saudyjskie cele cywilne i strategiczne, w tym lotniska i infrastrukturę.

W środę wskutek ataku dronowego na pole naftowe Shaybah zginęły dwie osoby, a dwie zostały ranne.

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"Departament Stanu USA wydał nakaz opuszczenia Arabii Saudyjskiej dla pracowników rządowych USA, których obecność na miejscu nie jest niezbędna, oraz członków ich rodzin" - przekazał w środę Tommy Pigott, rzecznik Departamentu Stanu USA, za pośrednictwem X.

USA nakazały części pracowników ambasady w Arabii Saudyjskiej opuszczenie kraju

Uzasadniając decyzję Waszyngtonu, Tommy Pigott wskazał na ataki przeprowadzane w ostatnim czasie przez jemeńskich rebeliantów Huti.

"Wspierani przez Iran Huti coraz częściej angażują się w działania zbrojne przeciwko Arabii Saudyjskiej, w tym ataki na cywilne lotniska oraz infrastrukturę o kluczowym znaczeniu, co powoduje ofiary wśród ludności cywilnej i poważne utrudnienia w ruchu" - napisał rzecznik Departamentu Stanu.

"Bezpieczeństwo personelu Departamentu oraz ich rodzin pozostaje naszym najwyższym priorytetem i będziemy nadal podejmować wszelkie niezbędne kroki, aby ich chronić i wspierać" - podkreślił Pigott.

Jak podają Reuters i AFP, powołując się na amerykańskich urzędników oraz źródła w dyplomacji, w przypadku rodzin pracowników ambasady nakaz opuszczenia kraju jest rozszerzony o Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordanię, Katar i Bahrajn. Rzecznik Departamentu Stanu nie odniósł się w swoim komunikacie do tej informacji.

Arabia Saudyjska. Atak dronowy na pole naftowe. Nie żyją dwie osoby

W środę państwowa agencja informacyjna, powołując się przedstawiciela saudyjskiego ministerstwa energii, poinformowała, że wskutek ataku dronowego na pole naftowe Shaybah, we wschodniej części kraju, dwie osoby zginęły, a dwie zostały ranne.

Atak nie miał wpływu na eksploatację pola naftowego, leżącego około 10 km od granicy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi - podał przedstawiciel resortu.

Obrona powietrzna przechwyciła drona, który zmierzał do jednego z obiektów na polu. To szczątki strąconego bezzałogowca spowodowały śmierć dwóch osób i obrażenia dwóch innych. Ofiary to obywatele Filipin i Nepalu, zaś dwaj ranni -Pakistanu i Indii. W komunikacie ministerstwa nie podano, kto wystrzelił drona.

Od kilku miesięcy cele w Arabii Saudyjskiej są ponownie atakowane przez proirańskich rebeliantów jemeńskich Huti, co spotyka się z odpowiedzią Rijadu.

Wojna między Arabią Saudyjską a Huti rozpoczęła się w 2014 r. Pochłonęła setki tysięcy ofiar, dopóki strony nie zawarły w 2022 r. porozumienia o zawieszeniu broni.

Źródła: Reuters, AFP



