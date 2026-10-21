Bliski Wschód

Bliski Wschód

USA wycofują dyplomatów z Arabii Saudyjskiej. "Wydał nakaz opuszczenia"

Maria Literacka

Maria Literacka

Waszyngton nakazał części pracowników amerykańskiej ambasady w Rijadzie oraz ich rodzinom opuszczenie Arabii Saudyjskiej. Decyzję wydano jedynie wobec tych członków personelu, których obecność na miejscu nie jest niezbędna. Odnosząc się do tej sprawy, rzecznik Departamentu Stanu USA wskazał, że wspierani przez Iran Huti podejmują działania wrogie wobec Saudyjczyków.

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Wieżowce, samochody, palmy przy szerokiej ulicy w Rijadzie, Arabia Saudyjska.
Rijad Maya Anwar/Bloomberg via Getty Images Getty Images

W skrócie

  • Waszyngton polecił wybranym pracownikom ambasady USA w Rijadzie oraz ich rodzinom opuścić Arabię Saudyjską, jeśli ich obecność nie jest konieczna.
  • Decyzja wynika z nasilających się ataków rebeliantów Huti na saudyjskie cele cywilne i strategiczne, w tym lotniska i infrastrukturę.
  • W środę wskutek ataku dronowego na pole naftowe Shaybah zginęły dwie osoby, a dwie zostały ranne.
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"Departament Stanu USA wydał nakaz opuszczenia Arabii Saudyjskiej dla pracowników rządowych USA, których obecność na miejscu nie jest niezbędna, oraz członków ich rodzin" - przekazał w środę Tommy Pigott, rzecznik Departamentu Stanu USA, za pośrednictwem X.

USA nakazały części pracowników ambasady w Arabii Saudyjskiej opuszczenie kraju

Uzasadniając decyzję Waszyngtonu, Tommy Pigott wskazał na ataki przeprowadzane w ostatnim czasie przez jemeńskich rebeliantów Huti.

"Wspierani przez Iran Huti coraz częściej angażują się w działania zbrojne przeciwko Arabii Saudyjskiej, w tym ataki na cywilne lotniska oraz infrastrukturę o kluczowym znaczeniu, co powoduje ofiary wśród ludności cywilnej i poważne utrudnienia w ruchu" - napisał rzecznik Departamentu Stanu.

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"Bezpieczeństwo personelu Departamentu oraz ich rodzin pozostaje naszym najwyższym priorytetem i będziemy nadal podejmować wszelkie niezbędne kroki, aby ich chronić i wspierać" - podkreślił Pigott.

Jak podają Reuters i AFP, powołując się na amerykańskich urzędników oraz źródła w dyplomacji, w przypadku rodzin pracowników ambasady nakaz opuszczenia kraju jest rozszerzony o Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordanię, Katar i Bahrajn. Rzecznik Departamentu Stanu nie odniósł się w swoim komunikacie do tej informacji.

Arabia Saudyjska. Atak dronowy na pole naftowe. Nie żyją dwie osoby

W środę państwowa agencja informacyjna, powołując się przedstawiciela saudyjskiego ministerstwa energii, poinformowała, że wskutek ataku dronowego na pole naftowe Shaybah, we wschodniej części kraju, dwie osoby zginęły, a dwie zostały ranne.

Atak nie miał wpływu na eksploatację pola naftowego, leżącego około 10 km od granicy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi - podał przedstawiciel resortu.

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Obrona powietrzna przechwyciła drona, który zmierzał do jednego z obiektów na polu. To szczątki strąconego bezzałogowca spowodowały śmierć dwóch osób i obrażenia dwóch innych. Ofiary to obywatele Filipin i Nepalu, zaś dwaj ranni -Pakistanu i Indii. W komunikacie ministerstwa nie podano, kto wystrzelił drona.

Od kilku miesięcy cele w Arabii Saudyjskiej są ponownie atakowane przez proirańskich rebeliantów jemeńskich Huti, co spotyka się z odpowiedzią Rijadu.

Wojna między Arabią Saudyjską a Huti rozpoczęła się w 2014 r. Pochłonęła setki tysięcy ofiar, dopóki strony nie zawarły w 2022 r. porozumienia o zawieszeniu broni.

Źródła: Reuters, AFP

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