W skrócie Amerykańskie siły zbrojne stworzyły korytarz żeglugowy przez cieśninę Ormuz, umożliwiając codzienny transport milionów baryłek ropy naftowej.

Operacja obejmuje eskortowanie tankowców przez południowy kanał cieśniny i ochronę przez siły zbrojne USA przed zagrożeniami ze strony Iranu.

Działania są możliwe dzięki wcześniejszym operacjom wojskowym, które ograniczyły możliwości Iranu w monitorowaniu ruchu statków w regionie.

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W ramach trwającej od kilku tygodni operacji każdej nocy 15-20 tankowców wpływa do cieśniny i z niej wypływa przez południowy kanał żeglugowy wzdłuż wybrzeża Omanu. Jak poinformowali urzędnicy, codziennie z Ormuzu transportowanych jest ok. 10 mln baryłek ropy - co stanowi mniej więcej połowę przedwojennego wolumenu - które trafiają na światowy rynek energetyczny.

Jak podał Axios, prowadzona przez Stany Zjednoczone operacja łagodzi jeden z najbardziej dotkliwych skutków wojny: zakłócenia w dostawach ropy, które spowodowały gwałtowny wzrost jej cen. Cytowani urzędnicy twierdzą, że choć cieśninę opuszcza nadal mniej ropy niż przed wojną, to i tak ma to zauważalny wpływ na globalną podaż.

Portal podkreślił, że operacja wykracza poza eskortowanie wypływających tankowców z ropą na pokładzie - amerykańskie wojsko pomaga pustym tankowcom wpływać do Zatoki Perskiej z Morza Arabskiego przez cieśninę, zabierać ropę z krajów regionu, a następnie wypływać.

Statki przepływają przez cieśninę Ormuz. USA otworzyły specjalny korytarz

- Od dwóch miesięcy kontrolujemy południowy szlak, prowadzący przez Ormuz. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej może stanowić utrudnienie, ale to nie on kontroluje cieśninę. To my ją kontrolujemy - powiedział jeden z cytowanych przedstawicieli władz USA, z bezpośrednią wiedzą na ten temat.

Grupa zadaniowa, nadzorująca działania w cieśninie, działa z kwatery głównej armii w Fort Bragg w Karolinie Północnej. Grupa ta, współpracując z partnerami z regionu Zatoki Perskiej, sporządza codziennie listę statków wypływających z Zatoki Perskiej, a także listę pustych tankowców, które płyną przez Ormuz w celu załadowania kolejnej partii ropy.

Każdej nocy statki mają poruszać się w jednej dużej kolumnie, wypływającej w określonym przedziale czasowym oraz w jednej dużej kolumnie wpływającej w innym przedziale czasowym.

Przepływają one południowym korytarzem żeglugowym zgodnie z wytycznymi sił zbrojnych USA, a amerykańskie myśliwce zapewniają im ochronę przed irańskimi pociskami manewrującymi i dronami.

Iran nie kontroluje w pełni cieśniny Ormuz

Cytowani przez Axiosa urzędnicy wyjaśnili, że operacja jest możliwa dzięki niedawnej dwutygodniowej kampanii wojskowej Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM), która osłabiła irańskie systemy radarowe i nadzoru morskiego. Iran ma obecnie ograniczoną widoczność ruchu statków w południowym kanale cieśniny, bo opiera się jedynie na kilku przywróconych do działania radarach i obserwatorach na małych, szybkich łodziach Korpusu Strażników.

W związku z tym Iran na oślep wystrzeliwuje drony i pociski manewrujące w kierunku, w którym mogą przepływać statki. Źródła portalu dodały, że niektóre statki zostały w ten sposób trafione, ale wojska USA unieszkodliwiły wiele irańskich dronów i pocisków.

Cytowani przez Axiosa urzędnicy powiedzieli, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni każdej nocy przez południowy kanał cieśniny przepływało 15-20 tankowców, a średni dobowy eksport rośnie i obecnie wynosi blisko 10 mln baryłek, ale były też noce, w czasie których ilość ropy transportowanej z Zatoki Perskiej sięgała 15-20 mln baryłek.



