Bliski Wschód
Bliski Wschód

USA uderzyły w nocy, seria potężnych ataków. W Teheranie zawyły syreny

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

USA przeprowadziły serię ataków na Iran - przekazało amerykańskie Dowództwo Centralne. Wśród celów znalazł się szereg obiektów związanych z irańskim wojskiem. Wcześniej możliwe uderzenia w miejsce, gdzie Teheran może składować uran, zapowiadał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Po raz pierwszy w obecnej fazie eskalacji syreny rozbrzmiały w stolicy.

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Ogień i dym po ataku na Iran.
Iran - USA. Seria nocnych ataków po zapowiedzi Donalda Trumpa (zdj. ilustracyjne)U.S. Central Command / X / Getty Images / StringerGetty Images

W skrócie

  • Wojsko USA przeprowadziło szereg ataków na irańskie obiekty wojskowe, w tym centra dowodzenia i magazyny dronów.
  • Naloty objęły miasta w południowym i zachodnim Iranie, a w Teheranie uruchomiono systemy obrony przeciwlotniczej.
  • Dowództwo Centralne USA poinformowało, że Iran zaatakował ponad 30 statków handlowych w cieśninie Ormuz w ostatnich trzech miesiącach.
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Nocną falę ataków zakończono o godz. 20.15 czasu wschodnioamerykańskiego (2.15 w Polsce). Siły Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) uderzyły w irańskie centra dowodzenia, zdolności morskie, hangary lotnicze, magazyny dronów oraz infrastrukturę logistyczną sił zbrojnych.

Celem tych uderzeń było "dalsze ograniczanie zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormuz" - głosi komunikat CENTCOM.

Wojna w Iranie. USA uderzyły na kolejne cele

Amerykańskie siły dokonały nalotu na miasto Bushehr w południowym Iranie - podała irańska agencja Tasnim. Wcześniej irańskie media donosiły o serii ataków bombowych na miasta Bandar Mahshahr i Behbehan w prowincji Chuzestan, a także w Tabriz, Sirik i Czabahar.

Irańska telewizja państwowa poinformowała też, że w zachodniej, wschodniej i północno-wschodniej części Teheranu słychać było działanie środków obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej. Agencja Nour News podała, że zostały one aktywowane w celu przeciwdziałania "wrogim" celom.

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Reporter niemieckiej agencji dpa przekazał, że w metropolii słychać było eksplozje. Podkreślił też, że systemy obrony przeciwlotniczej uruchomiono w irańskiej stolicy pierwszy raz od początku obecnej fazy eskalacji, czyli od 11 dni.

Według agencji Fars, która powołała się na władze prowincji Azerbejdżan Wschodni, w pobliżu Tebrizu Amerykanie trafili w obiekt wojskowy.

Iran. Amerykanie uderzyli w szereg obiektów, nocny atak

Amerykańskie dowództwo podkreśliło też w komunikacie opublikowanym w serwisie X, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy Iran zaatakował ponad 30 statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormuz, która ma kluczowe znaczenie dla handlu regionalnego i światowego.

Wojsko zapewniło, że "pomimo działań Iranu, cieśnina Ormuz pozostaje otwarta dla ruchu statków handlowych". Według danych przekazanych przez CENTCOM od początku maja siły podlegające temu dowództwu pomogły w bezpiecznym tranzycie około 900 statkom handlowym oraz w przetransportowaniu około 450 milionów baryłek ropy naftowej.

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We wtorek prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że wojska amerykańskie uderzą "całkiem niedługo" w miejsce, w którym Iran może trzymać zapasy uranu. Zapowiedział też odpowiedź USA, jeśli rebelianci Huti zablokują Morze Czerwone.

- Wiecie, normalnie bym tego nie powiedział, gdybym sądził, że mogą coś z tym zrobić. Nigdy bym tego nie powiedział. (...) Ale uderzymy w ten obszar już wkrótce i to bardzo mocno - mówił.

Amerykański prezydent zapewnił też, że siły Iranu zostały do tej pory znacząco zniszczone, a jego odbudowa potrwa prawdopodobnie kilkanaście lat. - Gdybyśmy wycofali się teraz, odbudowa zajęłaby Iranowi 20-25 lat. No cóż, a my wcale jeszcze nie skończyliśmy, nie wycofujemy się teraz - podkreślił.

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