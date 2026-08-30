W skrócie W niedzielę wojska USA przeprowadziły atak na dwie irańskie wyrzutnie rakiet, co doprowadziło do ofiar wśród żołnierzy i cywilów oraz zapowiedzi odwetu ze strony Iranu.

Kapitan amerykańskiej marynarki wojennej Tim Hawkins poinformował, że celem ataku było uniemożliwienie wystrzelenia pocisków z minami morskimi w stronę cieśniny Ormuz.

Ponad pół roku po rozpoczęciu wojny na Bliskim Wschodzie nadal trwa blokada szlaku transportowego ropy naftowej, a negocjacje wciąż pozostają bez efektu.

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Kapitan Tim Hawkins w rozmowie z AFP wyjaśnił, że atak miał charakter prewencyjny. - Ustaliliśmy, że siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRCG) przygotowują się do wystrzelenia pocisków z minami morskimi w kierunku cieśniny Ormuz - powiedział.

USA ponownie zaatakowały Iran. Są ranni i ofiary śmierteln

Armia Stanów Zjednoczonych wymierzyła w dwie irańskie wyrzutnie na wyspie Larak. To niewielki obszar, położony u wybrzeży atakowanego już wcześniej miasta Bandar-Abbas. Według półoficjalnej irańskiej agencji informacyjnej Tasni Amerykanie użyli dronów.

Jak poinformowali przedstawiciele Teheranu, w wyniku ataku zginęło lub zostało rannych kilku żołnierzy oraz cywilów. W cytowanym przez media oświadczeniu IRCG zapowiedziano, że amerykańskie działania spotkają się z "odpowiedzią i karą".

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Ostatnie znane amerykańskie ataki na Iran miały miejsce pod koniec lipca - przypomina agencja Reutera. Od tamtej pory wojna tkwiła w martwym punkcie, choć obie strony nadal przerzucały się coraz śmielszymi groźbami.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Negocjacje w martwym punkcie

Ponad pół roku po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie nadal nie widać jej końca. Ataki USA i Izraela na Iran oraz izraelskie ataki na Liban spowodowały śmierć tysięcy osób, a miliony zmusiło do ucieczki. Zginęło także 18 amerykańskich żołnierzy.

Wojna doprowadziła do blokady kluczowego szlaku transportu ropy naftowej z powodu zamknięcia cieśniny Ormuz. Prezydent USA Donald Trump powiedział w zeszłym tygodniu, że wszystkie miny, które znajdowały się na tych wodach, zostały usunięte lub zneutralizowane. Mimo to żegluga w regionie nadal jest niebezpieczna - dochodzi tam m.in. do ostrzeliwania statków.

Źródła: Reuters, AFP



