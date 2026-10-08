Bliski Wschód

Bliski Wschód

USA szykują się do wznowienia ataków na Iran. Media: Pentagon wydał rozkaz

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Pentagon rozkazał Centralnemu Dowództwu USA finalizację przygotowań do wznowienia operacji bojowych w Iranie - poinformował Axios. Według źródeł Donald Trump może polecić ponowny atak przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi. Może to oznaczać ponowne bombardowania irańskich obiektów energetycznych, infrastrukturalnych i nuklearnych. Do akcji ma przyłączyć się Izrael.

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Donald Trump w garniturze i czerwonym krawacie na tle płonącego Teheranu i dymu
Wojna na Bliskim Wschodzie. Media: Wojsko USA otrzymało polecenie wznowienia działań wojennych przeciwko IranowiATTA KENARE / ALEX WROBLEWSKIAFP

W skrócie

  • Pentagon polecił Centralnemu Dowództwu USA zakończyć przygotowania do możliwego wznowienia operacji bojowych w Iranie. Według źródeł decyzja może zapaść przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi.
  • Wznowienie działań bojowych mogłoby obejmować ataki na irańskie obiekty energetyczne, infrastrukturalne i nuklearne. W działaniach ma również wziąć udział strona izraelska.
  • Rozmowy między USA a Iranem nie przyniosły postępów, a izraelscy urzędnicy wskazali, że ewentualna eskalacja konfliktu mogłaby wpłynąć na wyniki nadchodzących wyborów w Izraelu.
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O sprawie poinformował portal Axios, powołując się na amerykańskich urzędników. Z jego relacji wynika, że Pentagon kilka dni temu rozkazał Centralnemu Dowództwu USA (CENTCOM) zakończenie przygotowań do wznowienia operacji bojowych w Iranie.

Dyrektywa nie zawierała jednak konkretnej daty rozpoczęcia ponownych ataków. Ponadto prezydent Donald Trump nie podjął jeszcze ostatecznych decyzji.

Źródła w USA i Izraelu, z którymi skontaktował się serwis, stwierdziły jednak, że uderzenia mogą zostać wznowione przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi w USA lub wyborami w Izraelu.

"Wznowienie wojny w ciągu najbliższych trzech, czterech tygodni może mieć wpływ na wyniki wyborów uzupełniających, częściowo dlatego, że w reakcji na to mogą wzrosnąć ceny ropy naftowej" - czytamy w publikacji portalu.

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Axios wskazał, że wznowienie głównych działań bojowych może oznaczać masowe bombardowania irańskich obiektów energetycznych, infrastrukturalnych i nuklearnych.

- Zadaniem Departamentu (Obrony USA - red.) jest opracowywanie i przedstawianie Prezydentowi opcji militarnych - powiedział przedstawiciel Pentagonu.

Jeden z urzędników Białego Domu podkreślił z kolei, że Trump ma "w każdej chwili do dyspozycji wszystkie możliwe opcje". - Stany Zjednoczone znajdują się w bardzo silnej pozycji, kontrolując cieśninę Ormuz i mając do czynienia z załamaniem się irańskiej gospodarki. Iran został poważnie osłabiony, a sytuacja może potoczyć się na dwa sposoby: łatwo albo ciężko - powiedział.

- Prezydent Trump trzyma wszystkie karty w ręku i zrobi wszystko, co będzie najlepsze dla Stanów Zjednoczonych - dodał urzędnik w rozmowie z Axiosem.

Wojna w Iranie. Teheran może zdać pierwszy cios

Portal podkreślił, że jeśli dojdzie do wznowienia poważnych działań bojowych, najprawdopodobniej będą one prowadzone wspólnie przez Stany Zjednoczone i Izrael, z udziałem izraelskich sił zbrojnych.

Dwóch izraelskich urzędników stwierdziło, że reżim irański jest zdesperowany i ma skłonności do paranoi, co może skłonić go do zadania pierwszego ciosu. "Stwierdzili oni, że Irańczycy doświadczyli już dwóch ataków z zaskoczenia i nie chcą doświadczyć trzeciego" - podkreślił Axios.

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Axios przypomniał, że negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem nie przyniosły żadnych postępów. Pośrednicy z Kataru w dalszym ciągu czekają na odpowiedź Iranu na kontrpropozycję USA, która zawierała żądania ustępstw w kwestii programu jądrowego.

- Nasiliły się dyskusje na temat ewentualnego wznowienia poważnych operacji bojowych w Iranie. Szanse, że dojdzie do tego przed wyborami, nie są duże, ale nie wykluczamy takiej możliwości. Po wyborach uzupełniających szanse na to znacznie wzrosną - wskazał izraelski urzędnik.

Trump rozmawiał z Netanjahu. Media: Wznowienie wojny mogłoby wpłynąć na wybory w Izraelu

W środę odbyła się rozmowa prezydenta USA Donalda Trumpa z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu. Była to druga rozmowa telefoniczna polityków w ciągu kilku dni. Axios wskazał, że wcześniej "przez wiele tygodni praktycznie nie rozmawiali".

Jeden z amerykańskich urzędników powiedział, że Trump i Netanjahu dyskutowali o "upamiętnieniu i szacunku dla ofiar masakry z 7 października". Rozmowa miała miejsce po tym, jak Netanjahu odbył spotkanie ze swoim zespołem do spraw bezpieczeństwa narodowego w sprawie Iranu.

Axios ocenił, że wznowienie wojny mogłoby wpłynąć na wybory w Izraelu, ponieważ Iran prawdopodobnie wystrzeliłby w odwecie setki pocisków balistycznych w kierunku tego kraju.

"Ponowna eskalacja - a nawet stan podwyższonego napięcia lub stanu wyjątkowego - mogłaby przynieść Netanjahu korzyści polityczne i uniemożliwić jego przeciwnikom atakowanie go w końcowej fazie kampanii wyborczej" - podał portal.

Dodajmy, że wcześniej o możliwym wznowieniu przez prezydenta USA ataków na Iran przed zaplanowanymi na 3 listopada wyborami uzupełniającymi informował "The Atlantic".

Źródło: Axios

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