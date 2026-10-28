W skrócie Stany Zjednoczone ostrzegły sojuszników w regionie Zatoki Perskiej o możliwym ataku na Iran, który mógłby nastąpić krótko po wyborach połówkowych w USA.

W rejonie Zatoki Perskiej trwają przygotowania militarne, w tym dyslokacja systemu Patriot, dodatkowej grupy uderzeniowej lotniskowca oraz wzmocnienie sił powietrznych.

Reżim w Iranie zapowiedział odwet za ewentualny atak, grożąc uderzeniami w cele gospodarcze i cywilne w całym regionie Bliskiego Wschodu.

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Informację o ostrzeżeniu, które Stany Zjednoczone przesłały kanałami dyplomatycznymi i wojskowymi części krajów Zatoki Perskiej, przekazał "The Wall Street Journal".

Według ustaleń dziennika Amerykanie ostrzegli sojuszników o możliwym uderzeniu na Iran, do którego może dojść krótko po wyborach połówkowych w USA.

Wojna w Iranie. "WSJ": USA szykują się do eskalacji

W rejonie Zatoki Perskiej, jak ujawniły źródła "WSJ", trwają już przygotowania do potężnego ataku, który, w ocenie dziennikarzy, może zakończyć się poważną eskalacją konfliktu.

Amerykanie przemieścili na Bliski Wschód jeden z krajowych systemów Patriot, aby wzmocnić obronę powietrzną oraz ewakuowali najbardziej narażone na irański kontratak bazy. Bombowce i myśliwce są w stanie gotowości, a żołnierze cały czas uzupełniają zapasy amunicji. W rejon zmierza także dodatkowa grupa uderzeniowa lotniskowca i jednostka piechoty morskiej.

Anonimowi amerykańscy urzędnicy przekazali dziennikarzom, że choć Donald Trump nie wydał jeszcze ostatecznego rozkazu w tym kontekście, wiele wskazuje, że skłania się ku scenariuszowi eskalacji.

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Sam Donald Trump nie ukrywa, że taka opcja cały czas jest na stole. - Albo przystaną na porozumienie, albo możemy przeprowadzić kolejną "Epicką Furię" - stwierdził, przywołując kryptonim pierwszego uderzenia na Iran.

Podobne komunikaty płyną także z oficjalnych kanałów Białego Domu, zapewniających, że prezydent bierze pod uwagę wszystkie opcje. Biuro prasowe odmawia jednak komentarzy na temat pojedynczych scenariuszy.

Potencjalny atak jest przygotowywany także przez najważniejszego sojusznika USA w regionie - Izrael. Zwolennikiem eskalacji, według medialnych ustaleń, jest premier Binjamin Netanjahu, który miał przekonywać Amerykanów do przeprowadzenia ataku jeszcze przed izraelskimi wyborami parlamentarnymi.

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Analitycy i komentatorzy mają jednak wątpliwości co do tego, czy podobna strategia okaże się w dłuższej perspektywie skuteczna.

- USA i Izrael wciąż zakładają, że kolejna seria ataków na Iran, w tym na kluczową infrastrukturę lub wysokich rangą urzędników, mogłaby w jakiś sposób doprowadzić do upadku reżimu. To jest ich największy błąd - mówił "WSJ" Danny Citrinowicz, były urzędnik izraelskiego wywiadu.

- Nie sądzę, aby cokolwiek było w stanie zatrzymać program nuklearny Iranu - zawtórował mu Seth Jones, analityk ds. obrony i bezpieczeństwa w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych.

Przygotowania do wznowienia wojny trwają również w Iranie. Reżim zapowiedział, że odpowie na każdy atak brutalnymi uderzeniami w cele gospodarcze i cywilne w całym regionie.

Źródło: "The Wall Street Journal"



