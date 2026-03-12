W skrócie Sześciu francuskich żołnierzy zostało rannych w ataku dronów w regionie Erbil w irackim Kurdystanie.

Dowództwo Centralne USA poinformowało o utracie wojskowego tankowca KC-135, który rozbił się w Iraku, nie z winy ognia wroga ani własnego.

Dwa drony zwiadowcze uderzyły w pole naftowe Majnoon w Iraku, nie odnotowano ofiar ani uszkodzeń.

Sześciu francuskich żołnierzy zostało rannych w czwartek w "ataku dronów w regionie Irbil" w irackim Kurdystanie. Informację potwierdził późnym wieczorem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Francji.

Żołnierze ci brali udział "w działaniach szkoleniowych w zakresie walki z terroryzmem razem z irackimi partnerami" - dodano w komunikacie cytowanym przez AFP. Wojskowi zostali opatrzeni i przewiezieni do najbliższego szpitala.

Francuscy żołnierze ranni w Irbilu. Atak na bazę wojskową

Według gubernatora Irbilu Omeda Kosznawa atak był wymierzony we wspólną bazę Francuzów i peszmergów w Mala Kara.

Był to kolejny atak przy użyciu dronów na Kurdyjski Okręg Autonomiczny w Iraku. Do wcześniejszych uderzeń na bazy USA w tym regionie przyznały się proirańskie ugrupowania zbrojne działające pod nazwą Islamski Ruch Oporu w Iraku.

W nocy z środy na czwartek dwa drony uderzyły we włoską bazę wojskową w Irbilu. Nie ucierpiał żaden włoski żołnierz, ale minister obrony Guido Crosetto poinformował w czwartek o tymczasowym wycofaniu personelu z bazy.

Irak. Stany Zjednoczone straciły tankowiec

Dowództwo Centralne USA poinformowało w czwartek, że prowadzi akcje ratunkowe po utracie wojskowego tankowca KC-135 w "przyjaznej przestrzeni powietrznej" Iraku.

"W incydencie brały udział dwa samoloty. Jeden z nich rozbił się w zachodnim Iraku, a drugi bezpiecznie wylądował" - przekazano. Jednocześnie dowództwo zapewnia, że nie było to spowodowane "ogniem wroga ani własnym".

Wojsko zaapelowało do rodzin amerykańskich żołnierzy, aby zachowały spokój. W miarę rozwoju sytuacji mają być przekazywane bardziej szczegółowe informacje.

Od czasu, gdy USA i Izrael rozpoczęły ataki na Iran 28 lutego, zginęło siedmiu amerykańskich żołnierzy, a nawet 150 zostało rannych - podała agencja Reutera.

Drony zwiadowcze spadły na irackie terytorium

Agencja Reutera poinformowała też, że dwa drony zwiadowcze uderzyły w pole naftowe Majnoon w Iraku. Policja i pracownicy punktu nie odnotowali żadnych ofiar ani uszkodzeń.

Podczas trwającej wojny na Bliskim Wschodzie Irak kilkukrotnie był miejscem ataków, o które oskarża się Iran podejmujący działania odwetowe wobec amerykańsko-izraelskich sił i wspierające je oddziały. Teheran jednak nie przyznaje się, by prowadził agresję wobec Bagdadu.

W nocy z środy na czwartek w rejonie Zatoki Perskiej - w pobliżu irackiego portu - zostało zaatakowanych łącznie sześć statków. Brytyjska organizacja UKMTO informowała, że w jeden kontenerowiec uderzył "nieznany pocisk".

Wielka Brytania zdecydowała w czwartek wycofać część personelu z Iraku z powodu trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ambasada w tym kraju nadal funkcjonuje.

