USA spodziewają się irańskiego odwetu. Szef FBI wydał komunikat

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Szef FBI Kash Patel polecił zespołom ds. walki z terroryzmem i wywiadu przejście w stan podwyższonej gotowości w obawie przed możliwymi irańskimi cyberatakami. Przed tego typu zagrożeniem ostrzegało w sobotę również ministerstwo bezpieczeństwa krajowego USA. Irańskie władze potwierdziły, że w wyniku operacji przeciwko Teheranowi zginął przywódca Iranu Ali Chamenei.

Mężczyzna w garniturze stoi za mównicą z napisem 'The White House Washington', przy mikrofonach, na tle flagi Stanów Zjednoczonych i logo Białego Domu.
Szef FBI Kash Patel nakazał przejście w stan podwyższonej gotowościBrendan SmialowskiAFP

W skrócie

  • Szef FBI Kash Patel nakazał przejście w stan podwyższonej gotowości wobec ryzyka irańskich cyberataków.
  • Ministerstwo bezpieczeństwa krajowego USA ostrzegło przed możliwą eskalacją odwetowych działań po śmierci Ali Chameneia.
  • Wzmacniane są patrole w newralgicznych miejscach, a służby pozostają w gotowości po ataku USA na Iran.
Po ataku USA na Iran amerykańskie organy ścigania pozostają w nocy z soboty na niedzielę w stanie gotowości.

Służby współpracują z agencjami wywiadowczymi, aby zapobiegać potencjalnym zagrożeniom w kraju. Wzmacniane są patrole w newralgicznych miejscach, takich jak domy modlitwy i placówki dyplomatyczne - podała telewizja NBC News.4

Iran. Ali Chamenei nie żyje. USA gotowe na działania odwetowe

Resort bezpieczeństwa krajowego napisał w dokumencie wysłanym do lokalnych organów ścigania, że fizyczny atak ze strony Iranu na wielką skalę jest mało prawdopodobny, lecz Teheran i jego sojusznicy niemal z pewnością eskalują działania odwetowe (albo wezwania do podjęcia takich działań), jeśli informacje o śmierci ajatollaha Alego Chameneia się potwierdzą, co ostatecznie wydarzyło się w nocy z soboty na niedzielę.

Jak przekazały media w Teheranie, lider Iranu zginął w swoim biurze w następstwie ataku Stanów Zjednoczonych oraz Izraela.

    Zapowiedziano, że w krótkiej perspektywie powiązani z Iranem haktywiści mogą przeprowadzić ataki cybernetyczne przeciwko amerykańskim sieciom. Jak dodano, mogą to być np. ataki typu DoS (denial of service) - relacjonuje telewizja ABC News.

    Atak na Iran. Władze USA o "stanie podwyższonej gotowości"

    Natomiast szef FBI przekazał w serwisie X, że personel tej agencji jest "w pełni zaangażowany w sytuację za granicą".

    "Minionej nocy poinstruowałem nasze zespoły ds. walki z terroryzmem i wywiadu, by przeszły w stan podwyższonej gotowości i by zmobilizowały wszelkie potrzebne, dodatkowe środki bezpieczeństwa" - powiadomił Patel.

    Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani zapewnił z kolei, jest w kontakcie z policją i zespołem ds. zarządzania kryzysowego. Poinformował, że w ramach środków ostrożności wzmocniono patrole w newralgicznych punktach w mieście.

