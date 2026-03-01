W skrócie Szef FBI Kash Patel nakazał przejście w stan podwyższonej gotowości wobec ryzyka irańskich cyberataków.

Ministerstwo bezpieczeństwa krajowego USA ostrzegło przed możliwą eskalacją odwetowych działań po śmierci Ali Chameneia.

Wzmacniane są patrole w newralgicznych miejscach, a służby pozostają w gotowości po ataku USA na Iran.

Po ataku USA na Iran amerykańskie organy ścigania pozostają w nocy z soboty na niedzielę w stanie gotowości.

Służby współpracują z agencjami wywiadowczymi, aby zapobiegać potencjalnym zagrożeniom w kraju. Wzmacniane są patrole w newralgicznych miejscach, takich jak domy modlitwy i placówki dyplomatyczne - podała telewizja NBC News.4

Iran. Ali Chamenei nie żyje. USA gotowe na działania odwetowe

Resort bezpieczeństwa krajowego napisał w dokumencie wysłanym do lokalnych organów ścigania, że fizyczny atak ze strony Iranu na wielką skalę jest mało prawdopodobny, lecz Teheran i jego sojusznicy niemal z pewnością eskalują działania odwetowe (albo wezwania do podjęcia takich działań), jeśli informacje o śmierci ajatollaha Alego Chameneia się potwierdzą, co ostatecznie wydarzyło się w nocy z soboty na niedzielę.

Jak przekazały media w Teheranie, lider Iranu zginął w swoim biurze w następstwie ataku Stanów Zjednoczonych oraz Izraela.

Zapowiedziano, że w krótkiej perspektywie powiązani z Iranem haktywiści mogą przeprowadzić ataki cybernetyczne przeciwko amerykańskim sieciom. Jak dodano, mogą to być np. ataki typu DoS (denial of service) - relacjonuje telewizja ABC News.

Atak na Iran. Władze USA o "stanie podwyższonej gotowości"

Natomiast szef FBI przekazał w serwisie X, że personel tej agencji jest "w pełni zaangażowany w sytuację za granicą".

"Minionej nocy poinstruowałem nasze zespoły ds. walki z terroryzmem i wywiadu, by przeszły w stan podwyższonej gotowości i by zmobilizowały wszelkie potrzebne, dodatkowe środki bezpieczeństwa" - powiadomił Patel.

Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani zapewnił z kolei, jest w kontakcie z policją i zespołem ds. zarządzania kryzysowego. Poinformował, że w ramach środków ostrożności wzmocniono patrole w newralgicznych punktach w mieście.

