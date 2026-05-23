USA rozpoczną nowe ataki na Iran? Były dowódca nie ma wątpliwości

W skrócie Kirk Lippold stwierdził, że wznowienie działań militarnych USA wobec Iranu staje się coraz bardziej możliwe, ponieważ Iran nie chce zrezygnować ze swojego programu nuklearnego.

Donald Trump według Lippolda wykorzystuje obecne negocjacje do przygotowania sił zbrojnych USA do kolejnych działań militarnych.

Portal Axios podał, że Trump w ostatnim czasie bywał coraz bardziej sfrustrowany negocjacjami z Iranem i kilkakrotnie rozważał wydanie rozkazu do ataku.

Emerytowany dowódca marynarki wojennej USA Kirk Lippold stwierdził w piątek, że wznowienie amerykańskich działań wojennych przeciwko Iranowi wydaje się coraz bardziej prawdopodobne. Argumentując swoją wypowiedź, zwrócił uwagę, że Teheran nie wykazał chęci porzucenia swojego programu nuklearnego na drodze dyplomatycznej.

W wywiadzie na antenie telewizji Fox News Lippold ocenił, że teraz "kwestią nie jest to czy, ale kiedy Stany Zjednoczone wznowią działania bojowe".

- Prezydent dał Irańczykom wszelkie możliwości znalezienia właściwego rozwiązania drogą dyplomatyczną - mówił, po czym dodał, że "Iran nie zrezygnuje ze swojego programu nuklearnego".

Wojna w Iranie. Były amerykański dowódca: Trump wykorzystuje negocjacje

Były dowódca marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych podkreślił przy tym, że Donald Trump wykorzystuje trwające negocjacje, aby dać armii amerykańskiej czas na "ponowne uzbrojenie, uzupełnienie paliwa i przygotowanie się do działań bojowych".

Kirk Lippold zaznaczył też, że administracja amerykańskiego prezydenta powinna powstrzymać się od publicznego ogłaszania zakończenia negocjacji, aby nie dać Iranowi czasu na przygotowania.

Stacja Fox News zwróciła uwagę, że komentarz Lippolda pojawił się wkrótce po tym, jak sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że negocjatorzy zauważyli pewien postęp w rozmowach z Teheranem, ale ostrzegł, że "jest jeszcze wiele do zrobienia".

- Prezydent wolałby zawrzeć korzystną umowę - mówił Rubio w trakcie wystąpienia na konferencji NATO w Szwecji.

Jednocześnie irańskie media państwowe poinformowały, że negocjatorzy nie omawiają obecnie programu nuklearnego Teheranu.

Postawa Iranu frustruje Trumpa? Miał skłaniać się ku wydaniu rozkazu

Dodajmy, że źródła, na które powoływał się ostatnio portal Axios, poinformowały, że po stronie Trumpa w ostatnich dniach wzrosła frustracja dotycząca negocjacji z Teheranem. We wtorek powiedział premierowi Izraela Binjaminowi Netanjahu, że chce dać dyplomacji kolejną szansę. W czwartek jednak bardziej skłaniał się ku wydaniu rozkazu rozpoczęcia ataku.

W ciągu ostatnich sześciu tygodni Trump kilkakrotnie wydawał się bliski wznowienia wojny, lecz ostatecznie rezygnował z tego kroku - zauważył Axios.

Pełnoskalowa wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego atakiem USA i Izraela na Iran. Od 8 kwietnia trwa w niej rozejm. W piątek delegacja katarskich mediatorów przybyła do Teheranu, aby spróbować doprowadzić do zawarcia porozumienia między stronami.

Źródła: Fox News, Axios





