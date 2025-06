Amerykańskie wojsko rozmieszcza coraz więcej sił na Bliskim Wschodzie - przekazała agencja Reutersa. Dodano, że dotyczy to myśliwców F-16, F-22 i F-35.

Według źródeł, na które powołuje się agencja, urzędnicy podkreślali defensywny charakter użycia samolotów, które były dotąd używane do pomocy Izraelowi w zestrzeliwaniu dronów i pocisków z Iranu .

Wśród wymienionych samolotów nie ma bombowców B-2, które są zdolne do przenoszenia bomb penetrujących, potrzebnych do zniszczenia podziemnych obiektów atomowych Iranu, jak zakład wzbogacenia uranu w Fordo.

Już wcześniej jednak do Europy skierowano ok. 30 powietrznych tankowców zdolnych do wspierania misji myśliwców i bombowców. Dodatkowo z Morza Południowochińskiego na Morze Śródziemne skierowano grupę uderzeniową lotniskowca USS Nimitz.