W skrócie Amerykańskie siły przechwyciły na Morzu Arabskim statek handlowy M/V Sevan objęty sankcjami za transport irańskiej ropy, jednostka wraca do Iranu w eskorcie.

Dowództwo USA podało, że od początku blokady na polecenie USA zawrócono 37 statków wypływających z irańskich portów lub zmierzających w ich kierunku.

Ministerstwo finansów USA ogłosiło nowe sankcje wobec chińskiej rafinerii i około 40 firm oraz statków związanych z irańską flotą cieni w ramach operacji "Gospodarcza Furia".

Przechwycona jednostka to statek handlowy M/V Sevan, który został w piątek objęty sankcjami USA. Restrykcje nałożono na 19 statków floty cieni za działania powiązane z transportowaniem irańskiej ropy i gazu na zagraniczne rynki.

W sobotę jednostka została przechwycona na Morzu Arabskim przez śmigłowiec amerykańskiej marynarki wojennej, operujący z niszczyciela rakietowego USS Pinckney. Statek handlowy zastosował się do polecenia amerykańskiego wojska i wraca do Iranu w eskorcie - czytamy w komunikacie dowództwa w serwisie X.

Dowództwo podkreśliło, że amerykańskie siły wdrażają sankcje i prowadzą blokadę statków wypływających z irańskich portów i zmierzających w ich kierunku. Od początku blokady na polecenie USA zawróciło 37 jednostek.

Na początku tygodnia wojsko USA weszło na pokład statku M/T Tifani. Do zatrzymania tankowca doszło w obszarze Indo-Pacyfiku. Z kolei w ubiegłą niedzielę armia USA ostrzelała na Morzu Arabskim irański statek towarowy TOUSKA, próbujący przerwać blokadę, a następnie zajęła go w celu przeszukania.

Ministerstwo finansów USA ogłosiło w piątek kolejne sankcje związane z Iranem. Restrykcjami objęto rafinerię w Chinach, która kupuje irańską ropę, oraz ok. 40 firm żeglugowych i statków, działających w ramach irańskiej floty cieni.

Kolejne restrykcje ogłoszono w ramach operacji "Gospodarcza Furia", która ma wzmocnić presję ekonomiczną na Irańczyków. Operacja wojskowa przeciwko Iranowi nosi kryptonim "Epicka Furia".

