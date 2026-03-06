W skrócie Stany Zjednoczone poprosiły Ukrainę o wsparcie na Bliskim Wschodzie w związku z atakami irańskich dronów.

Ukraina zgodziła się na przekazanie Amerykanom "niezbędnych środków" do obrony. W regionie pomogą również ukraińscy specjaliści.

Wołodymyr Zełenski wyraził obawy, że eskalacja wojny z Iranem może doprowadzić do osłabienia wsparcia zbrojeniowego dla Ukrainy.

Jak przekazały źródła zaznajomione ze sprawą, Stany Zjednoczone poprosiły Ukrainę o wsparcie w ochronie swoich baz oraz żołnierzy w niektórych krajach Bliskiego Wschodu.

Iran odpowiada na naloty USA i Izraela

Prośba Waszyngtonu pojawiła się po gwałtownej eskalacji napięcia w regionie.

Teheran wystrzelił setki dronów w kierunku amerykańskich celów w sąsiednich krajach w odpowiedzi na rozpoczętą w sobotę przez Stany Zjednoczone i Izrael szeroko zakrojoną kampanię nalotów na irańskie cele.

W tej sytuacji doświadczenie Ukrainy w zwalczaniu bezzałogowców okazało się szczególnie cenne.

Ukraina ma doświadczenie w niszczeniu dronów Shahed

W ciągu trwającej od czterech lat wojny z Rosją Ukraina opracowała bardzo skuteczne metody neutralizowania irańskich dronów kamikadze Shahed - Moskwa wykorzystuje je do ataków na ukraińską infrastrukturę i miasta.

"Otrzymaliśmy od Stanów Zjednoczonych prośbę o konkretne wsparcie w ochronie przed dronami Shahed w regionie Bliskiego Wschodu" - napisał Zełenski na platformie X.

Prezydent Ukrainy dodał, że polecił przekazać stronie amerykańskiej niezbędne środki. Do regionu mają też trafić ukraińscy specjaliści odpowiedzialni za ochronę przed dronami.

W rozmowie telefonicznej z agencją Reuters prezydent USA Donald Trump.stwierdził, że Stany Zjednoczone przyjmą pomoc od każdego państwa.

Kijów obawia się skutków nowej wojny dla dostaw broni

Jednocześnie Zełenski wyraża obawy, że rozszerzający się konflikt na Bliskim Wschodzie może osłabić wsparcie wojskowe dla Ukrainy.

Na początku tygodnia prezydent ocenił, że długotrwała i intensywna wojna z Iranem mogłaby ograniczyć dostawy uzbrojenia z Zachodu, zwłaszcza systemów obrony powietrznej, które Ukraina wykorzystuje do ochrony przed rosyjskimi rakietami.

W ostatnich miesiącach Kijów już odczuwał niedobory amerykańskich systemów Patriot, które pozostają jedyną skuteczną bronią Ukrainy przeciw rosyjskim atakom rakietowym.

Możliwa wymiana uzbrojenia z krajami Bliskiego Wschodu

Zełenski zasugerował we wtorek, że Ukraina mogłaby rozważyć wymianę technologii wojskowych z partnerami z Bliskiego Wschodu.

W grę wchodziłaby wymiana ukraińskich dronów przechwytujących na rakiety do systemów obrony powietrznej, którymi dysponują niektóre państwa regionu posiadające własne zapasy systemów Patriot.

Taki scenariusz - jeśli zostałby zrealizowany - mógłby jednocześnie wzmocnić obronę USA na Bliskim Wschodzie i uzupełnić braki w ukraińskiej obronie powietrznej.

Źródło: Reuters

