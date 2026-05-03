USA odmówią Iranowi? Jest propozycja z Teheranu, Trump: Nie wyobrażam sobie

W skrócie Donald Trump poinformował, że wkrótce przejrzy nowy plan przesłany przez Iran, ale nie wierzy, aby był akceptowalny.

W rozmowie z dziennikarzami Trump zagroził możliwością wznowienia ataków na Iran, jeśli władze w Teheranie będą się "źle zachowywać".

Irańska propozycja obejmowała wycofanie sił amerykańskich z terenów wokół kraju, zniesienie blokady, uwolnienie zamrożonych aktywów, odszkodowania, zniesienie sankcji, zakończenie działań wojennych oraz nowy mechanizm kontroli cieśniny Ormuz.

"Wkrótce dokonam przeglądu planu, który Iran nam właśnie przesłał, ale nie mogę sobie wyobrazić, aby był on akceptowalny, skoro Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości i światu w ciągu ostatnich 47 lat" - napisał Trump we wpisie na platformie Truth Social.

Wcześniej, w rozmowie z dziennikarzami na lotnisku w Palm Beach na Florydzie, powiedział też, że może wznowić ataki na Iran jeśli władze w Teheranie będą się "źle zachowywać".

Iran. Donald Trump: Nie zapłacili wystarczająco wysokiej ceny

Nie jest jasne, co zawiera nowa irańska propozycja. Według agencji Reutera, odrzucony wcześniej przez Trumpa plan umożliwiłby żeglugę przez cieśninę Ormuz i zakończył blokadę Iranu przez USA, jednocześnie odkładając rozmowy na temat irańskiego programu nuklearnego na później.

Irańskie media podały, że 14-punktowa propozycja Teheranu obejmowała wycofanie sił amerykańskich z obszarów otaczających Iran, zniesienie blokady, uwolnienie zamrożonych aktywów Iranu, wypłatę odszkodowań, zniesienie sankcji i zakończenie wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie, a także nowy mechanizm kontroli cieśniny Ormuz.

W piątek Trump mówił, że choć Iran poczynił "wielkie kroki" i chce porozumienia, to nie jest usatysfakcjonowany jego propozycjami. Ocenił, że być może nigdy nie uda się dojść do porozumienia i zamiast tego "wysadzi ich w cholerę".

