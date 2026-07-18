W skrócie Dowództwo Centralne USA przeprowadziło siódmą serię nalotów na cele w Iranie, obejmujące obiekty rozpoznawcze, logistykę oraz magazyny broni.

Według amerykańskich źródeł Iran odpowiedział ogniem, wystrzeliwując rakiety w kierunku kilku państw Zatoki Perskiej.

Media doniosły o ostrzale Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Jordanii i Kuwejtu przez Iran oraz o ogłoszonych alarmach przeciwlotniczych w tych krajach.

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O 3:30 nad ranem czasu polskiego zakończyła się siódma seria nalotów USA na Iran.

"Naloty mają na celu dalsze osłabianie irańskich zdolności wojskowych, zgodnie z dyrektywami Naczelnego Zwierzchnika Sił Zbrojnych" - czytamy w komunikacie Centralnego Dowództwa USA.

Bliski Wschód. USA uderzyły w Iran, siódma seria nalotów

Na liście celów wojsk amerykańskich znalazły się m.in.: obiekty obserwacyjne, wojskowa infrastruktura logistyczna, podziemne magazyny broni i siły morskie Teheranu.

Jak wskazuje CENTCOM, do nocnej serii uderzeń siły amerykańskie użyły samolotów myśliwskich, dronów i okrętów wojennych, "a także innych zasobów".

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Amerykanie nie sprecyzowali, ile z obranych celów zostało osiągniętych. Wiadomo, że w rejonie Bliskiego Wschodu operuje obecnie około 50 tysięcy wojskowych.

"CENTCOM nadal pociąga Iran do odpowiedzialności na polecenie Naczelnego Dowódcy, jednocześnie w pełni egzekwując blokadę morską irańskich portów" - zaznaczono w opublikowanym komunikacie.

Iran uderzył w Arabię Saudyjską? Doniesienia mediów

Według amerykańskich mediów ataki ze strony USA nie pozostały bez odpowiedzi Teheranu.

Axios donosi, że Iran miał po raz pierwszy od czterech miesięcy wystrzelić rakietę balistyczną w kierunku Arabii Saudyjskiej. Celem miała być znajdująca się tam amerykańska baza.

Z kolei stacja CNN wskazuje, że ostatniej nocy co najmniej kilka innych państw Zatoki Perskiej również znalazło się pod ostrzałem Iranu. Wskazywać na to mają ogłoszone alarmy przeciwlotnicze oraz wezwania ludności do udania się do schronów.

CNN, poza Arabią Saudyjską, wymienia tu m.in. Bahrajn, Jordanię oraz Kuwejt. "Obecnie kuwejckie obrony przeciwlotnicze odpierają ataki rakietowe i wrogie drony, w wyniku zbrodniczego ataku irańskiego (...). Prosimy wszystkich o przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa" - brzmi komunikat kuwejckiej armii na X.





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