W skrócie Sekretarz obrony USA Pete Hegseth zapowiedział, że Stany Zjednoczone i Izrael przejmą pełną kontrolę nad Iranem w ciągu tygodnia.

Operacja "Epicka Furia" jest według Hegsetha "siedmiokrotnie większa niż poprzednie" działania Izraela, a na Bliski Wschód mają zmierzać jeszcze większe siły amerykańskie.

Stany Zjednoczone poinformowały o udaremnieniu zamachu na prezydenta Donalda Trumpa, zleconego przez Iran.

- To jest dopiero czwarty dzień, a efekty tej operacji są epickie, historyczne. Tylko Stany Zjednoczone mogły przeprowadzić taką operację. Jak dodamy do tego siły izraelskie, to to jest destrukcja dla naszych irańskich przeciwników - stwierdził sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth.

Jak zaznaczył, USA wygrywają wojnę przeciwko Iranowi. - Za kilka dni to się zakończy, to będzie trwało mniej niż tydzień. W tak krótkim czasie będziemy mieć pełną kontrolę nad irańską przestrzenią powietrzną - zapewnił polityk.

Atak na Iran. "To nie jest walka równego z równym"

- To nie jest walka równego z równym i taka nie miała być - ocenił, dodając, że operacja "Epicka Furia" jest "siedmiokrotnie większa niż poprzednie" działania Izraela. Przekazał następnie, że Stany Zjednoczone "dopiero się rozpędzają", a na Bliski Wschód zmierzają jeszcze większe amerykańskie siły.

- Jesteśmy w stanie kontynuować tą walkę, i to naprawdę łatwo, tak długo, jak tylko potrzeba. To my tutaj dyktujemy warunki - zapewnił.

Hegseth wskazał także, że osiągnięcia Iranu są ograniczone i zapowiedział "pomszczenie" zmarłych amerykańskich żołnierzy. Stwierdził również, że irańscy generałowie nie są w stanie się komunikować, a rada, która ma za zadanie wybrać kolejnego przywódcę nie może się zebrać.

- Nie są w stanie działać w sposób kontrolowany ani zaplanować żadnej kontrofensywy. To uderza w ich morale - zaznaczył, dodając, że "siły powietrzne Iranu praktycznie nie istnieją", podobnie jak ich marynarka.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Hegseth: Przejmiemy kontrolę w ciągu tygodnia

Amerykański polityk poinformował także, że w ostatnim czasie Stany Zjednoczone udaremniły przeprowadzony przez Iran zamach na prezydenta Donalda Trumpa. Nie podał jednak szczegółów.

- My i nasza potęga będziemy kontrolować Iran (...). To my dyktujemy tutaj warunki (...). USA i Izrael przejmą pełną kontrolę nad Iranem w ciągu tygodnia - ocenił, dodając, że Iran nigdy nie będzie w stanie mieć broni nuklearnej.

Sekretarz obrony zapewnił, że przed rozpoczęciem ataku Stany Zjednoczone zadbały także o obronę swoich żołnierzy oraz podziękował za wsparcie siłom Izraela. - Ameryka walczy po to, żeby wygrać. I w tej misji rzeczywiście wygrywamy - zapewnił.

