USA nie mają wątpliwości. Sekretarz wojny zapowiada: W ciągu tygodnia
- USA i Izrael przejmą pełną kontrolę nad Iranem w ciągu tygodnia - zapowiedział sekretarz wojny Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth. Jak podkreślił, operacja "Epicka Furia" jest "siedmiokrotnie większa niż poprzednie", a Stany Zjednoczone wygrywają w Iranie. Na Bliski Wschód mają także zmierzać jeszcze większe siły USA.
W skrócie
- Sekretarz obrony USA Pete Hegseth zapowiedział, że Stany Zjednoczone i Izrael przejmą pełną kontrolę nad Iranem w ciągu tygodnia.
- Operacja "Epicka Furia" jest według Hegsetha "siedmiokrotnie większa niż poprzednie" działania Izraela, a na Bliski Wschód mają zmierzać jeszcze większe siły amerykańskie.
- Stany Zjednoczone poinformowały o udaremnieniu zamachu na prezydenta Donalda Trumpa, zleconego przez Iran.
- To jest dopiero czwarty dzień, a efekty tej operacji są epickie, historyczne. Tylko Stany Zjednoczone mogły przeprowadzić taką operację. Jak dodamy do tego siły izraelskie, to to jest destrukcja dla naszych irańskich przeciwników - stwierdził sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth.
Jak zaznaczył, USA wygrywają wojnę przeciwko Iranowi. - Za kilka dni to się zakończy, to będzie trwało mniej niż tydzień. W tak krótkim czasie będziemy mieć pełną kontrolę nad irańską przestrzenią powietrzną - zapewnił polityk.
Atak na Iran. "To nie jest walka równego z równym"
- To nie jest walka równego z równym i taka nie miała być - ocenił, dodając, że operacja "Epicka Furia" jest "siedmiokrotnie większa niż poprzednie" działania Izraela. Przekazał następnie, że Stany Zjednoczone "dopiero się rozpędzają", a na Bliski Wschód zmierzają jeszcze większe amerykańskie siły.
- Jesteśmy w stanie kontynuować tą walkę, i to naprawdę łatwo, tak długo, jak tylko potrzeba. To my tutaj dyktujemy warunki - zapewnił.
Hegseth wskazał także, że osiągnięcia Iranu są ograniczone i zapowiedział "pomszczenie" zmarłych amerykańskich żołnierzy. Stwierdził również, że irańscy generałowie nie są w stanie się komunikować, a rada, która ma za zadanie wybrać kolejnego przywódcę nie może się zebrać.
- Nie są w stanie działać w sposób kontrolowany ani zaplanować żadnej kontrofensywy. To uderza w ich morale - zaznaczył, dodając, że "siły powietrzne Iranu praktycznie nie istnieją", podobnie jak ich marynarka.
Wojna na Bliskim Wschodzie. Hegseth: Przejmiemy kontrolę w ciągu tygodnia
Amerykański polityk poinformował także, że w ostatnim czasie Stany Zjednoczone udaremniły przeprowadzony przez Iran zamach na prezydenta Donalda Trumpa. Nie podał jednak szczegółów.
- My i nasza potęga będziemy kontrolować Iran (...). To my dyktujemy tutaj warunki (...). USA i Izrael przejmą pełną kontrolę nad Iranem w ciągu tygodnia - ocenił, dodając, że Iran nigdy nie będzie w stanie mieć broni nuklearnej.
Sekretarz obrony zapewnił, że przed rozpoczęciem ataku Stany Zjednoczone zadbały także o obronę swoich żołnierzy oraz podziękował za wsparcie siłom Izraela. - Ameryka walczy po to, żeby wygrać. I w tej misji rzeczywiście wygrywamy - zapewnił.