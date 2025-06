Irański minister spraw zagranicznych skrytykował szefa MAEA za zaniedbanie obowiązków oraz oskarżył go o ułatwienie ataków USA i Izraela.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Białym Domu Donald Trump został zapytany, czy ponownie zbombardowałby Iran, gdyby okazało się, że nie zaniechał on swojego programu nuklearnego i nadal ma zdolności do wzbogacania uranu do poziomu pozwalającego na stworzenie broni atomowej.