W skrócie Siły USA i sojuszników wykorzystują śmigłowce Apache, myśliwce i samoloty wsparcia A-10 do zwalczania dronów i okrętów w cieśninie Ormuz.

Według Pentagonu zatopiono lub uszkodzono ponad 120 irańskich okrętów i łodzi, lecz Iran według ekspertów nadal dysponuje dużymi zapasami min i rakiet.

Media podają, że rozważane jest użycie wojsk lądowych do zajęcia irańskiej wyspy Chark oraz wysłanie dodatkowych jednostek marines na Bliski Wschód.

Jak napisał "The Wall Street Journal", powołując się na przedstawicieli Pentagonu, ataki myśliwców i śmigłowców na okręty i drony w cieśninie Ormuz to część "wielofazowego planu, by zmniejszyć niebezpieczeństwo ze strony irańskich uzbrojonych łodzi, min i rakiet manewrujących".

W czwartek przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabu gen. Dan Caine powiedział, że w operacji uczestniczą też samoloty bliskiego wsparcia A-10 Warthog.

Iran. USA chcą otworzyć cieśninę Ormuz

Gdyby to zagrożenie zostało zredukowane, marynarka wojenna USA mogłaby rozpocząć eskortowanie tankowców przez cieśninę. Gazeta przestrzegła jednak, że proces ten mógłby zająć tygodnie.

Według Pentagonu wojsko zatopiło lub uszkodziło dotąd ponad 120 irańskich okrętów i łodzi, jednak w ocenie cytowanych przez "WSJ" ekspertów Iran nadal ma duże zapasy min, rakiet manewrujących i łodzi w ukrytych bazach w głęboko położonych tunelach.

Nie jest jasne, jak wiele min morskich zostało już postawionych przez Iran. Eksperci zaznaczają, że mogą to robić nawet niewielkie łodzie przypominające cywilne. Iran posiada szeroką gamę różnych min, w tym wersje, które można zakotwiczyć na dnie morskim i zdalnie zdetonować, gdy przepływa statek.

Gazeta przypomina, że Stany Zjednoczone niedawno wycofały z tego regionu okręty do walki na wodach przybrzeżnych (LCS), których używają do usuwania min. W ub.r. ze służby wycofano też okręty przeciwminowe klasy Avenger.

Wojska lądowe USA trafią do Iranu? Media: Możliwe zajęcie wyspy Chark

Według portalu Axios prezydent USA Donald Trump rozważa użycie wojsk lądowych do zajęcia irańskiej wyspy Chark, głównego punktu eksportu irańskiej ropy naftowej w Zatoce Perskiej.

Inne doniesienia mówią o rozważaniu przez USA wysłania wojsk lądowych na wybrzeże Iranu. Trump w czwartek zdawał się wykluczać wysłanie dodatkowych wojsk, choć dodał, że gdyby miał wykonać taki ruch, nie powiedziałby o tym dziennikarzom.

Już w ubiegłym tygodniu jednostka ekspedycyjna piechoty morskiej z ponad 2 tys. żołnierzy marines oraz okrętami desantowymi miała wyruszyć z Japonii na Bliski Wschód, dokąd dotrze prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.

Dodatkowo telewizja Newsmax i agencja Reutera podały, że przyspieszone zostały plany wysłania podobnego oddziału marines z Kalifornii. Według Reutera jednostka ta miałaby docelowo zastąpić tę wysłaną z Japonii, choć niewykluczone, że obie będą się wzajemnie wspierać.

