Bliski Wschód

Bliski Wschód

USA kuszą nagrodami za informacje o Iranie. Do zdobycia nawet 20 milionów dolarów

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Waszyngton oferuje nagrodę w wysokości 20 milionów dolarów "oraz ewentualną relokację" za informacje dotyczące irańskiego programu jądrowego - przekazała agencja AFP, powołując się na amerykańskie wojsko. - Gdyby Irańczycy mieli broń jądrową, użyliby jej. Zniszczyliby Bliski Wschód - twierdzi z kolei Donald Trump.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Irański kompleks badawczy zajmujący się energią jądrową w prowincji Isfahan oraz kompleks tuneli w Górach Pickaxe.
Po prawej kompleks tuneli w Górach Pickaxe, po lewej irański kompleks badawczy zajmujący się energią jądrową w prowincji Isfahan w środkowym Iranie (zdj. ilustracyjne)STR / SATELLITE IMAGE ©2026 VANTOR AFP

W skrócie

  • USA oferują do 20 milionów dolarów nagrody oraz relokację za informacje dotyczące irańskiego programu jądrowego, w tym obiektów, sprzętu i personelu.
  • Departament Stanu uzasadnia decyzję utratą przez MAEA ciągłości wiedzy o produkcji i zapasach kluczowych komponentów nuklearnych w Iranie.
  • Donald Trump stwierdził, że gdyby Iran posiadał broń jądrową, użyłby jej i zniszczył Bliski Wschód, dodając jednocześnie, że Teheran chce zawrzeć porozumienie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Jak wyjaśnia AFP, bazując na komunikacie Centralnego Dowództwa Sił Zbrojnych USA (CENTCOM), program Departamentu Stanu "Rewards for Justice" ("Nagrody za sprawiedliwość") "oferuje nagrodę w wysokości do 20 milionów dolarów oraz możliwość przeniesienia się w inne miejsce w zamian za informacje dotyczące irańskiego programu jądrowego, w tym obiektów, sprzętu i powiązanego personelu, np. przedstawicieli środowiska naukowego".

W oświadczeniu dotyczącym nagrody Departament Stanu stwierdził, że "nieprzestrzeganie przez Iran zobowiązań w zakresie zabezpieczeń wobec MAEA (Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej) doprowadziło do utraty przez agencję 'ciągłości wiedzy' na temat produkcji i zapasów kluczowych komponentów".

Zobacz również:

Prezydent USA Donald Trump, w tle jedna z eksplozji w Iranie (ilustracyjne)
Bliski Wschód

Trump zagroził Iranowi. "Być może będę musiał to zrobić"

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Nie podano konkretnych kryteriów dotyczących tego, jakie informacje kwalifikowałyby się do nagrody w wysokości 20 milionów dolarów. Program, który ją oferuje, funkcjonuje od 1984 roku w ramach programu nagród Departamentu Stanu w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Jego celem jest oferowanie wynagrodzenia za informacje chroniące życie i interesy Amerykanów.

Bliski Wschód. Trump o Iranie: Bardzo chcą zawrzeć porozumienie

Trump wielokrotnie powtarzał, że siły amerykańskie skutecznie zniszczyły irański program jądrowy.

- Gdybyśmy nie zaatakowali Iranu, nie byłoby dziś Izraela - mówił prezydent w piątek wieczorem w West Palm Beach na Florydzie. - Gdyby mieli broń jądrową, użyliby jej. Zniszczyliby Bliski Wschód - stwierdził.

Trump zaznaczył przy tym, że Iran, którego gospodarka i siły zbrojne zostały poważnie zniszczone w ciągu ośmiu miesięcy wojny, "bardzo pragnie zakończyć konflikt".

- Prowadzimy z nimi obecnie rozmowy. Bardzo chcą zawrzeć porozumienie - podkreślił.

Zobacz również:

Donald Trump: Ukraina i Rosja po raz pierwszy chcą się dogadać (zdj. ilustracyjne)
Wojna w Ukrainie

"Myślę, że obejmie całą Europę". Trump ogłasza w sprawie wojny w Ukrainie

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

O Iranie Trump mówił także dzień wcześniej, w czwartek. Ocenił wówczas, że odbudowa kraju zajmie 25 lat. Padła także groźba pod adresem Teheranu. - Wolałbym, jeśli to możliwe, nie niszczyć pozostałej części kraju, ale być może będę musiał to zrobić. Wkrótce się przekonacie - powiedział.

Agencja informuje, że wciąż trwają intensywne wysiłki dyplomatyczne mediatorów, mające na celu zapobieżenie wznowieniu walk.

We wtorek prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że jego rząd nadal stara się rozwiązać kryzys poprzez dialog.

Źródło: AFP

Zobacz również:

Siły rządowe Jemenu, wspierane przez Arabię Saudyjską, podczas walk w regionie
Bliski Wschód

Wyniszczający konflikt na Bliskim Wschodzie. Media: Huti zażądali miliardów

Patryk Idziak
Patryk Idziak


Sędziowie zmuszeni do przejęcia trybunału? Prof. Chmaj nie ma złudzeńINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze