W skrócie USA oferują do 20 milionów dolarów nagrody oraz relokację za informacje dotyczące irańskiego programu jądrowego, w tym obiektów, sprzętu i personelu.

Departament Stanu uzasadnia decyzję utratą przez MAEA ciągłości wiedzy o produkcji i zapasach kluczowych komponentów nuklearnych w Iranie.

Donald Trump stwierdził, że gdyby Iran posiadał broń jądrową, użyłby jej i zniszczył Bliski Wschód, dodając jednocześnie, że Teheran chce zawrzeć porozumienie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Jak wyjaśnia AFP, bazując na komunikacie Centralnego Dowództwa Sił Zbrojnych USA (CENTCOM), program Departamentu Stanu "Rewards for Justice" ("Nagrody za sprawiedliwość") "oferuje nagrodę w wysokości do 20 milionów dolarów oraz możliwość przeniesienia się w inne miejsce w zamian za informacje dotyczące irańskiego programu jądrowego, w tym obiektów, sprzętu i powiązanego personelu, np. przedstawicieli środowiska naukowego".

W oświadczeniu dotyczącym nagrody Departament Stanu stwierdził, że "nieprzestrzeganie przez Iran zobowiązań w zakresie zabezpieczeń wobec MAEA (Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej) doprowadziło do utraty przez agencję 'ciągłości wiedzy' na temat produkcji i zapasów kluczowych komponentów".

Nie podano konkretnych kryteriów dotyczących tego, jakie informacje kwalifikowałyby się do nagrody w wysokości 20 milionów dolarów. Program, który ją oferuje, funkcjonuje od 1984 roku w ramach programu nagród Departamentu Stanu w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Jego celem jest oferowanie wynagrodzenia za informacje chroniące życie i interesy Amerykanów.

Bliski Wschód. Trump o Iranie: Bardzo chcą zawrzeć porozumienie

Trump wielokrotnie powtarzał, że siły amerykańskie skutecznie zniszczyły irański program jądrowy.

- Gdybyśmy nie zaatakowali Iranu, nie byłoby dziś Izraela - mówił prezydent w piątek wieczorem w West Palm Beach na Florydzie. - Gdyby mieli broń jądrową, użyliby jej. Zniszczyliby Bliski Wschód - stwierdził.

Trump zaznaczył przy tym, że Iran, którego gospodarka i siły zbrojne zostały poważnie zniszczone w ciągu ośmiu miesięcy wojny, "bardzo pragnie zakończyć konflikt".

- Prowadzimy z nimi obecnie rozmowy. Bardzo chcą zawrzeć porozumienie - podkreślił.

O Iranie Trump mówił także dzień wcześniej, w czwartek. Ocenił wówczas, że odbudowa kraju zajmie 25 lat. Padła także groźba pod adresem Teheranu. - Wolałbym, jeśli to możliwe, nie niszczyć pozostałej części kraju, ale być może będę musiał to zrobić. Wkrótce się przekonacie - powiedział.

Agencja informuje, że wciąż trwają intensywne wysiłki dyplomatyczne mediatorów, mające na celu zapobieżenie wznowieniu walk.

We wtorek prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że jego rząd nadal stara się rozwiązać kryzys poprzez dialog.

Źródło: AFP



