Bliski Wschód
Bliski Wschód

USA i Izrael miały zaatakować wcześniej. Nowe doniesienia mediów

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Stany Zjednoczone i Izrael początkowo planowały atak na Iran tydzień wcześniej - 21 lutego, lecz zdecydowały się przełożyć uderzenie - donosi portal Axios. Jako powód zmiany planów informatorzy wskazują złe warunki pogodowe oraz problemy z koordynacją działań między sojusznikami. Uderzenie poprzedziła seria negocjacji na linii Waszyngton-Teheran. Wiemy, jakie warunki odrzucili Irańczycy.

Mężczyzna w garniturze z zaciśniętą pięścią na tle zniszczonego miasta, z którego unosi się gęsty dym po eksplozji.
USA i Izrael miały zaatakować Iran tydzień wcześniej. Nowe doniesienia mediówMANDEL NGAN/Fatemeh Bahrami / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Stany Zjednoczone i Izrael planowały atak na Iran 21 lutego, ale przełożyły go z powodu złych warunków pogodowych i problemów z koordynacją.
  • Negocjacje między USA a Iranem w Genewie nie przyniosły porozumienia, a propozycja Waszyngtonu została przez Teheran odrzucona.
  • Jeden z izraelskich urzędników powiedział, że rozmowy miały utrzymać Irańczyków w przekonaniu, że dyplomacja jest "główną drogą" Donalda Trumpa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Portal Axios podaje, że po tym, jak druga runda negocjacji Stanów Zjednoczonych z Iranem 17 lutego zakończyła się bez znaczącego postępu, amerykańscy i izraelscy planiści wojskowi przygotowywali się do ataku na Teheran w sobotę 21 lutego. W tym dniu do uderzenia jednak nie doszło.

Atak USA na Iran miał się zacząć wcześniej. Media o powodach zmiany decyzji

"Amerykańscy i izraelscy urzędnicy stwierdzili, że jednym z głównych powodów była zła pogoda w regionie. Inny izraelski urzędnik stwierdził, że opóźnienie było spowodowane głównie przez stronę amerykańską i wiązało się z potrzebą lepszej koordynacji z siłami obronnymi Izraela" - pisze Axios, powołując się na źródła.

Zgodnie z założeniami pierwszy atak miał być wymierzony w najwyższego przywódcę Iranu Alego Chameneiego i jego synów. W związku z tym w ciągu tygodnia między pierwotną a ostateczną datą ataku w izraelskich i amerykańskich agencjach wywiadowczych narastały obawy, że ajatollah przeniesie się ze swojej rezydencji do podziemnego bunkra.

Stany Zjednoczone i Izrael chciały "wyraźnie dać do zrozumienia, że nie planują rychłego ataku, by Chamenei i inni poczuli się bezpiecznie" - powiedział jeden z izraelskich urzędników.

Zobacz również:

Bilans ataków USA, Izraela na Bliskim Wschodzie. Iran przeprowadził uderzenia odwetowe
Bliski Wschód

Bilans wojny na Bliskim Wschodzie. Rośnie liczba ofiar, reagują przywódcy

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

    Waszyngton chciał zachować pozory? Chodzi o negocjacje USA i Iranu w Genewie

    Opóźnienie ataku stworzyło przestrzeń do kolejnej rundy rozmów, która odbyła się w czwartek w Genewie. Jeden z izraelskich urzędników powiedział, że negocjacje miały na celu odwleczenie terminu ataku i utrzymanie Irańczyków w przekonaniu, że dyplomacja jest nadal "główną drogą" Donalda Trumpa.

    Inny urzędnik stwierdził jednak, że nowa data ataku została ustalona "ze względów taktycznych i operacyjnych", a rozmowy były "autentyczne". Według tego informatora gdyby Trump dostrzegł w Genewie znaczący postęp, mógłby ponownie opóźnić uderzenie.

    Twierdzeniom, że czwartkowe rozmowy w Szwajcarii były pozorne zaprzeczyło również dwóch urzędników amerykańskich.

    Amerykanie w rozmowie z Axios stwierdzili, że wysłannicy Trumpa Jared Kushner i Steve Witkoff byli "skrajnie sceptyczni" co do zawarcia porozumienia. Delegacja USA "bardzo jasno" zadeklarowała użycie siły militarnej, jeśli Irańczycy nie zaakceptują warunków.

    Zobacz również:

    Jak Donald Trump podejmował decyzję o ataku na Iran? Media o szczegółach
    Bliski Wschód

    Decyzję Trumpa o ataku poprzedził nagły zwrot. Media ujawniają kulisy

    Karolina Głodowska
    Karolina Głodowska

      Propozycja USA obejmowała 10-letnie moratorium na wzbogacanie uranu w Iranie. Stany Zjednoczone zaoferowały również Teheranowi nieodpłatne dostarczanie paliwa jądrowego na potrzeby cywilne. Ostatecznie Irańczycy odrzucili ofertę. Kushner i Witkoff poinformowali o tym Trumpa, który zdecydował o ataku - podaje Axios.

      Atak USA i Izraela na Iran. Zginął najwyższy przywódca Ali Chamenei

      Władze Iranu potwierdziły, że Ali Chamenei zginął w sobotę rano w swoim biurze. Wcześniej media izraelskie informowały, że rezydencja ajatollaha w Teheranie została "całkowicie zniszczona" w wyniku rozpoczętych w sobotę amerykańsko-izraelskich uderzeń.

      Teheran potwierdził też śmierć szefa Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) Mohammada Pakpura i doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego. Zginąć mieli również szef sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu Abdulrahim Musawi oraz minister obrony Aziz Nasir Zadeh.

      Libański Hezbollah ogłosił w niedzielę chęć odwetu za śmierć Chameneiego. W nocy izraelskie siły przeprowadziły pierwsze ataki - uderzenia lotnicze objęły cele organizacji w Bejrucie oraz w południowym Libanie. Izrael ogłosił w poniedziałek rano rozpoczęcie "kampanii ofensywnej" przeciwko Hezbollahowi.

      Źródło: Axios

      Zobacz również:

      Media: Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani podjął próbę wznowienia rozmów nuklearnych z Waszyngtonem
      Bliski Wschód

      Iran chce wznowienia rozmów z USA? Szybka odpowiedź czołowego urzędnika

      Joanna Mazur
      Joanna Mazur
      "Wydarzenia": Protest na krakowskim Kazimierzu. Nie chcą kolejnego hoteluPolsat News

      Najnowsze